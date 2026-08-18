Οι ανακλήσεις οχημάτων αυξάνονται, καθώς εκατομμύρια παρκαρισμένα αυτοκίνητα τυλίγονται στις φλόγες

Στα τέλη της περασμένης χρονιάς, όταν η Sarah Lammersen έμαθε ότι το plug-in υβριδικό Jeep Wrangler του 2022 που είχε αγοράσει ανακαλείται επειδή η μπαταρία υψηλής τάσης μπορούσε να πάρει φωτιά ανά πάσα στιγμή — ακόμη και όταν το όχημα ήταν σταθμευμένο — έστειλε αστειευόμενη μήνυμα στην αντιπροσωπεία: «Ελπίζω να μην πάρει φωτιά το αυτοκίνητο όσο περιμένουμε να κλείσουμε ραντεβού».

Λίγες ημέρες αργότερα, το Jeep τυλίχθηκε στις φλόγες. Κανείς δεν τραυματίστηκε από τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε ενώ η κόρη της Lammersen οδηγούσε το όχημα, όμως το Jeep καταστράφηκε, σύμφωνα με αγωγή που κατατέθηκε για το περιστατικό.

Η ανάκληση, η οποία αφορούσε περισσότερα από 320.000 Jeep Wrangler και Grand Cherokee, ενημέρωνε τους ιδιοκτήτες για έναν τόσο σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς, ώστε τους συνιστούσε να σταθμεύουν τα οχήματα σε εξωτερικό χώρο και μακριά από κτίρια ή άλλες κατασκευές και να μην τα φορτίζουν μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή.

Αυτές οι προειδοποιήσεις «σταθμεύστε σε εξωτερικό χώρο» έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σημειώνει σε αναλυτικό ρεπορτάζ της η Washington Post. Από σπάνιες περιπτώσεις σε ανακλήσεις που πλέον αφορούν εκατομμύρια οχήματα.

Σύμφωνα με την Carfax, εταιρεία παροχής ιστορικού οχημάτων, εκτιμάται ότι 3,2 εκατομμύρια οχήματα σε ολόκληρες τις ΗΠΑ έχουν αυτή τη στιγμή ενεργή ανάκληση που συνοδεύεται από προειδοποίηση «σταθμεύστε σε εξωτερικό χώρο». Η Carfax χαρακτήρισε την αύξηση των αριθμών «ανησυχητική».

Οι ανακλήσεις δημιουργούν επίσης νέα προβλήματα στους οδηγούς, οι οποίοι ξαφνικά αναρωτιούνται πού είναι ασφαλές να σταθμεύουν τα οχήματά τους.

Ο Sean Kane, πρόεδρος της Safety Research and Strategies, η οποία ειδικεύεται στην ανάλυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων, δήλωσε ότι βλέπει όλο και περισσότερα οχήματα να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προειδοποιήσεις.

«Για τους καταναλωτές, φαίνεται πως δεν υπάρχουν εύκολες επιλογές», είπε ο Kane. «Πού θα το παρκάρεις;»

Οι συνηθισμένες ανακλήσεις ασφαλείας, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των επίσημων ανακλήσεων, συνδέονται συνήθως με κινδύνους που εμφανίζονται κατά την οδήγηση — όπως βλάβες στα φρένα ή έκρηξη αερόσακων.

Όμως οι κίνδυνοι που καλύπτονται από τις ανακλήσεις με προειδοποίηση «σταθμεύστε σε εξωτερικό χώρο» δεν σταματούν όταν το αυτοκίνητο σβήσει. Μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό τις καθιστά έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς.

«Μπορεί να εξελιχθεί σε τεράστια καταστροφή όταν τα αυτοκίνητα παίρνουν φωτιά και δεν υπάρχει κανείς εκεί για να το αντιληφθεί», δήλωσε ο Michael Brooks, εκτελεστικός διευθυντής του Center for Auto Safety.

Ο Elliot Conn, δικηγόρος στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε ότι συνήθιζε να ασχολείται με μία αγωγή για πυρκαγιά σε όχημα κάθε φορά. Τώρα, έχει τουλάχιστον επτά.

Τον Δεκέμβριο, ένας άνδρας μπήκε στο γκαράζ του σπιτιού του στο Fargo της Βόρειας Ντακότα και βρήκε το σταθμευμένο Hyundai Santa Fe του να φλέγεται. Αργότερα έμαθε ότι είχε εκδοθεί ανάκληση για το συγκεκριμένο όχημα, με οδηγία να σταθμεύεται σε εξωτερικό χώρο.

Κανείς δεν τραυματίστηκε σε εκείνο το περιστατικό, όμως η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ (NHTSA) δήλωσε ότι γνώριζε αρκετές περιπτώσεις τραυματισμών τα τελευταία χρόνια που φαίνεται να συνδέονται με πυρκαγιές οχημάτων αυτού του είδους.

Η αιτία

Η αύξηση των ανακλήσεων με προειδοποίηση «σταθμεύστε σε εξωτερικό χώρο» οφείλεται στην ολοένα μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρονικών συστημάτων και μπαταριών που περιλαμβάνονται στα σύγχρονα οχήματα, σύμφωνα με ειδικούς. Αυτά μπορεί να αφορούν από την απλή καλωδίωση, τους ηλεκτροκινητήρες των καθισμάτων και τα ρελέ της μίζας μέχρι τις μπαταρίες υψηλής τάσης και πολλά άλλα.

Είναι γνωστές ως «key-off fires», δηλαδή πυρκαγιές που εκδηλώνονται ενώ το όχημα είναι σβηστό, εξήγησε ο Frank Borris, πρώην ερευνητής της NHTSA, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος σε θέματα ασφάλειας.

«Ο κινητήρας είναι σβηστός, αλλά τα κυκλώματα εξακολουθούν να έχουν ρεύμα και παραμένουν ενεργά όλη την ώρα», είπε ο Borris.

«Σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερα ηλεκτρονικά συστήματα στα οχήματα», πρόσθεσε, «και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα που μπορούν να πάθουν βλάβη».

Ο Kane επισήμανε ότι τα σύγχρονα οχήματα λειτουργούν επίσης σε υψηλότερες θερμοκρασίες και διαθέτουν περισσότερα εξαρτήματα τοποθετημένα σε μικρότερο χώρο κάτω από το καπό, γεγονός που δημιουργεί περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει μια πυρκαγιά.

«Αν κάτι πάει στραβά, ακόμη και αν παρκάρεις το αυτοκίνητο, οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές για περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι στο παρελθόν», είπε.

Εκατομμύρια ανακλήσεις

Το φετινό καλοκαίρι έχει κατακλυστεί από ανακλήσεις με προειδοποίηση «σταθμεύστε σε εξωτερικό χώρο», σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Μόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ανακοινώθηκαν οκτώ τέτοιες εκστρατείες ανάκλησης. Σε μία από αυτές, η NHTSA εξέδωσε την ανακοίνωση: «Επείγουσα προειδοποίηση: Σταθμεύστε σε εξωτερικό χώρο — αφορά 1 εκατομμύριο Jeep», αποδίδοντας το πρόβλημα σε ηλεκτρική σύνδεση που σχετίζεται με τις αντλίες υδραυλικής/ηλεκτρικής υποβοήθησης του τιμονιού.

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, υπήρξαν 17 ανακλήσεις με οδηγία στάθμευσης σε εξωτερικό χώρο, οι οποίες αφορούσαν περίπου 1,7 εκατομμύρια οχήματα, καθιστώντας το 2026 μία από τις πιο έντονες χρονιές από τότε που η NHTSA δημιούργησε, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, την ειδική κατηγορία για τέτοιες περιπτώσεις.

Η NHTSA δημιούργησε την ειδική ένδειξη «σταθμεύστε σε εξωτερικό χώρο» το 2015, προκειμένου να τραβήξει την προσοχή των ιδιοκτητών, επειδή ο κίνδυνος μιας απροσδόκητης πυρκαγιάς μέσα σε κτίριο είναι «ιδιαίτερα σοβαρός», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Το 2022 προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προσθέτοντας ένα ειδικό πλαίσιο με την ένδειξη «park outside» στις ηλεκτρονικές λίστες ανακλήσεων, ώστε να τονίσει «τη σημασία της προειδοποίησης και να αυξήσει τα ποσοστά ολοκλήρωσης των επισκευών», σύμφωνα με την υπηρεσία.

Ωστόσο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί να χρειαστούν μήνες μέχρι να αναπτύξουν και να διαθέσουν τη λύση για ένα πρόβλημα που έχει οδηγήσει σε ανάκληση, σύμφωνα με ειδικούς.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι οδηγοί μπορεί να αναγκαστούν να ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό την προειδοποίηση να σταθμεύουν το όχημά τους σε εξωτερικό χώρο.

«Τι γίνεται αν μένεις σε συγκρότημα κατοικιών με υπόγειο γκαράζ; Τι θα κάνεις;» αναρωτήθηκε ο Kane.

Και υπάρχουν επίσης τα οχήματα που αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα ταυτόχρονα.

Εκατομμύρια οχήματα Hyundai έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπα με ανακλήσεις που συνοδεύονται από προειδοποίηση «σταθμεύστε σε εξωτερικό χώρο» — και ορισμένα από αυτά ήταν τα ίδια οχήματα που ήταν γνωστό ότι κλέβονται ιδιαίτερα εύκολα, επειδή δεν διέθεταν επαρκή αντικλεπτική τεχνολογία.

Ο Kane δήλωσε ότι έχει ακούσει από ορισμένους ιδιοκτήτες Hyundai οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αδιέξοδο.

«Δεν θέλω να καεί το σπίτι μου», του έλεγαν, σύμφωνα με τον ίδιο. «Αλλά δεν θέλω να μου κλέψουν και το αυτοκίνητο. Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω;»