Disney εναντίον Τραμπ: Στα δικαστήρια για την ABC και την ελευθερία του Τύπου

Σε ευθεία δικαστική σύγκρουση με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ περνά η Disney, επιχειρώντας να προστατεύσει τους τηλεοπτικούς σταθμούς της ABC από την αυξανόμενη πίεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC).

Σύμφωνα με το CNN, η αμερικανική εταιρεία κατέθεσε την Τρίτη (18/8) αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι η FCC παραβιάζει τα δικαιώματα της Disney που κατοχυρώνονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος. Όπως υποστηρίζει στην προσφυγή της, η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει «εκστρατεία αντιποίνων» εναντίον της ABC επειδή απλώς «διαφωνεί με όσα μεταδίδει».

Η κίνηση της Disney έρχεται ενώ η FCC έχει ανοίξει δύο σημαντικά μέτωπα κατά του ABC: αφενός διερευνά την εκπομπή «The View» και αφετέρου αμφισβητεί με ασυνήθιστο τρόπο τις άδειες λειτουργίας οκτώ τηλεοπτικών σταθμών που ανήκουν απευθείας στη Disney.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρόεδρος της FCC, Brendan Carr, στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο οποίος έχει βάλει τη Disney στο μικροσκόπιο και για τις πολιτικές DEI (διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη), υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία. Οι επικριτές του, ωστόσο, θεωρούν ότι η DEI αποτελεί πρόσχημα για μια ευρύτερη πολιτική εκστρατεία πίεσης προς το δίκτυο.

Στο στόχαστρο οι άδειες της ABC

Ο Τραμπ έχει εδώ και χρόνια εξαπολύσει επιθέσεις κατά της ABC και άλλων μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, ενώ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ακόμη και την ανάκληση των αδειών τους.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στην ABC να απομακρύνει τον παρουσιαστή Jimmy Kimmel, μετά τις αντιδράσεις συντηρητικών κύκλων για αμφιλεγόμενο αστείο του. Η ABC στάθηκε στο πλευρό του Kimmel και, στη συνέχεια, ο Carr διέταξε την πρόωρη κατάθεση εγγράφων για την ανανέωση των αδειών των οκτώ σταθμών της Disney, παρότι κανονικά δεν επρόκειτο να εξεταστούν για αρκετά χρόνια.

Η Disney ζητά τώρα από το δικαστήριο προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να μπλοκαριστεί η διαδικασία. «Η παρέμβαση του δικαστηρίου είναι αναγκαία για να σταματήσει η πρωτοφανής επίθεση της FCC στην ελευθερία του λόγου», αναφέρει η αγωγή.

Πίεση και στο «The View»

Η διαμάχη επεκτείνεται και στην εκπομπή «The View», την οποία η FCC ερευνά για πιθανή παραβίαση του κανόνα περί «ίσου χρόνου» για πολιτικούς υποψηφίους, μιας διάταξης που σπάνια εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τη Disney, η έρευνα έχει ήδη επηρεάσει το περιεχόμενο της εκπομπής. Το «The View» έχει γίνει πιο προσεκτικό στην πρόσκληση πολιτικών προσώπων, ενώ από τις 2 Φεβρουαρίου δεν έχει εμφανιστεί στην εκπομπή κανένας πολιτικός υποψήφιος. Παράλληλα, το ABC υποστηρίζει ότι έχει αποφύγει να μεταδώσει ορισμένα αποσπάσματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν «εμφανίσεις υποψηφίων» και να χρησιμοποιηθούν από την FCC στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Disney υποστηρίζει ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη «με απροθυμία», καθώς δεν βλέπει άλλο τρόπο να αντιμετωπίσει τις άμεσες απειλές που, όπως λέει, δέχεται.

Από την πλευρά του, ο CEO της Disney, Josh D’Amaro, έχει διαμηνύσει ότι η εταιρεία δεν πρόκειται να επιτρέψει στην κυβέρνηση να υπαγορεύσει τον τρόπο λειτουργίας της. «Δεν θα μας πουν πώς θα λειτουργήσουμε αυτό το κομμάτι της επιχείρησής μας», έχει δηλώσει, επικαλούμενος τη δημοσιογραφική ακεραιότητα του ABC.

Η Disney προειδοποιεί, τέλος, ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο την ίδια. Όπως υποστηρίζει, η ABC αποτελεί τον άμεσο στόχο, όμως το μήνυμα της κυβερνητικής πίεσης απευθύνεται σε όλους τους αμερικανικούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, με τελικό διακύβευμα την ελευθερία του Τύπου.