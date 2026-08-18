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Τραμπ: Κήρυξε τα Στενά του Ορμούζ… αμερικανικό έδαφος μέσω Truth Social
Ειδήσεις
16:09 - 18 Αυγ 2026

Τραμπ: Κήρυξε τα Στενά του Ορμούζ… αμερικανικό έδαφος μέσω Truth Social

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ έπιασε την Τρίτη (18/8) ξανά το αγαπημένο του παιχνίδι, το Truth Social, για να ανακοινώσει –με τον δικό του, πάντα, τρόπο– την εδαφική επέκταση των ΗΠΑ και την προσάρτηση του… Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε έναν χάρτη της περιοχής του Κόλπου, στον οποίο είναι κυκλωμένο το Στενό του Ορμούζ. Πάνω από την εικόνα δεσπόζει η λεζάντα «Νέο Αμερικανικό Έδαφος». Η ανάρτηση αναδημοσιεύτηκε, μάλιστα, και από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου.

Φυσικά, η κίνηση αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι.Ωστόσο, είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο ο Τραμπ επιλέγει να επικοινωνεί την πολιτική του: με έναν χάρτη στο Truth Social και μια λεζάντα που, τουλάχιστον, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για… ταπεινότητα.

Κι όλα αυτά την ώρα που η εικόνα στη Μέση Ανατολή απέχει αρκετά από εκείνη που πιθανώς είχε στο μυαλό του ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πεποίθηση ότι θα μπορούσε να γονατίσει το Ιράν, η Ουάσιγκτον βρίσκεται αντιμέτωπη με την αξιοποίηση από την Τεχεράνη ενός από τα ισχυρότερα γεωπολιτικά της «όπλα»: τα Στενά του Ορμούζ. Το μπλόκο στην κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

Μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα (17/8), ο Τραμπ είχε απειλήσει ακόμη και το Ομάν, χώρα-σύμμαχο των ΗΠΑ, με βομβαρδισμό σε περίπτωση που, όπως υποστήριξε, παρεμπόδιζε αμερικανικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, δεν υπάρχει κάποια δέσμευση από την ιρανική πλευρά για τον τερματισμό του πυρηνικού της προγράμματος. Το ιρανικό καθεστώς εμφανίζεται, αντίθετα, πιο ανθεκτικό απ’ όσο θα περίμενε κανείς, ενώ οι διαδηλωτές των μαζικών κινητοποιήσεων του χειμώνα έχουν πλέον ουσιαστικά εξαφανιστεί από το προσκήνιο.

Και κάπως έτσι, ο Τραμπ βρίσκεται μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν χωράει εύκολα σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Άλλωστε, ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο υποσχόμενος ότι θα τερματίσει τους πολέμους και θα αποκαταστήσει την ειρήνη. Μια δέσμευση που, εδώ και καιρό, μοιάζει να έχει πάρει τον δρόμο προς τον κάλαθο των αχρήστων…

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