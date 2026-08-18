Χρηματιστήριο: Τι ακολουθεί μετά το ράλι - Ποιες μετοχές... υπογραμμίζει η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Η αγορά ξεκινά με θετική τεχνική εικόνα τη συνεδρίαση της Τρίτης (18/8), καθώς ο ΓΔ βρίσκεται σε νέο υψηλό έτους και οι τράπεζες παραμένουν ο βασικός οδηγός.

Μετά το πρόσφατο ράλι, το ενδιαφέρον στρέφεται στη διατήρηση της δυναμικής και στις επιλεκτικές τοποθετήσεις. Το διεθνές περιβάλλον βέβαια δεν είναι σύμμαχος, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά σε αδιέξοδο και τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια καταγράφουν απώλειες.

Σημεία παρακολούθησης

• ΕΥΡΩΒ: Η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή, με στήριξη στα €4,50 και αντίσταση στα €4,60· υπέρβασή της μπορεί να ανοίξει δρόμο προς τα €4,70.

• ΠΕΙΡ: Η διατήρηση πάνω από τα €10,00 στηρίζει τη θετική εικόνα, με επόμενη στήριξη στα €9,75, ενώ διάσπαση των €10,20 μπορεί να δώσει συνέχεια προς τα €10,50.

• ΕΤΕ: Η διατήρηση πάνω από τα €16,20 στηρίζει τη θετική εικόνα, με επόμενη στήριξη τα €16,00· υπέρβαση των €16,60 μπορεί να δώσει κίνηση προς τα €17,00.

• ΑΛΦΑ: Η διατήρηση πάνω από τα €4,50 κρατά θετική την εικόνα, ενώ υπέρβαση των €4,70 μπορεί να δώσει συνέχεια προς τα €4,80.

• Διυλιστήρια: Η συρρίκνωση της ευρωπαϊκής διυλιστικής δυναμικότητας, ενώ η ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα παραμένει ανθεκτική, ενισχύει τη στρατηγική σημασία της ελληνικής εξαγωγικής διύλισης και αποτελεί θετικό μεσοπρόθεσμο υπόβαθρο για ΜΟΗ και ΕΛΠΕ.

• ΜΟΗ: Μετά το νέο ιστορικό υψηλό στα €56,25, στήριξη εντοπίζεται στα €54,50 και χαμηλότερα στα €52,50–53,00· υπέρβαση των €56,25 μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τα €58,00, με αυξημένη προσοχή σε πιθανή κατοχύρωση κερδών. • ΕΛΠΕ: Διατηρεί ισχυρή ανοδική τάση πάνω από τα €14,00, με επόμενη στήριξη στα €13,00· υπέρβαση του νέου υψηλού στα €14,74 θέτει ως επόμενη ζώνη τα €15,00, με προσοχή σε κατοχύρωση κερδών μετά το πρόσφατο ράλι.

• MTLN: Παραμένει σε ισχυρή ανοδική τάση στα €49,16, με κλειδί την υπέρβαση των €49,50–50,00 για κίνηση προς €50,50–52,00, ενώ στήριξη εντοπίζεται στη ζώνη €47,30–48,00.

• ΔΕΗ: Στα €21,96, με άμεση στήριξη στα €21,50–21,65· επαναφορά πάνω από τα €22,50 θα βελτιώσει την εικόνα και θα ανοίξει περιθώριο προς τα €23,00.

• ALWN: Η ανοδική αντίδραση επιβεβαιώνεται με κλείσιμο στα €14,10. Στήριξη εντοπίζεται στη ζώνη €13,40–13,45 (ΚΜΟ 60 ημερών), ενώ υπέρβαση των €14,20–14,30 μπορεί να ανοίξει δρόμο προς τα €15,30 (ΚΜΟ 200 ημερών).

• ΠΡΟΦ: Παραμένει σε ισχυρή ανοδική τάση, με άμεση στήριξη στα €9,60–9,65 και ισχυρότερη στα €9,00· υπέρβαση των €10,10 μπορεί να δώσει συνέχεια προς τα €10,50, με αυξημένη όμως προσοχή μετά την πρόσφατη άνοδο.

• ΜΟΤΟ: Προσεγγίζει την κρίσιμη αντίσταση €2,50–2,52 (ΚΜΟ 200 ημερών), με στήριξη στην περιοχή €2,43–2,45· υπέρβαση της ζώνης μπορεί να δώσει κίνηση προς τα €2,60.

Διεθνές περιβάλλον: Επιφυλακτικό το κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τη Wall Street να κλείνει πτωτικά (Dow - 0,51%, S&P 500 -0,52%, Nasdaq -0,32%) και τον STOXX 600 στο -0,22%, καταγράφοντας τέταρτη διαδοχική αρνητική συνεδρίαση.





