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ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου καρατόμησε την Κασιμάτη και περιμένει παραίτηση της Γεροβασίλη
Πολιτική
15:28 - 18 Αυγ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου καρατόμησε την Κασιμάτη και περιμένει παραίτηση της Γεροβασίλη

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου ανακοίνωσε την απόφασή της να θέσει εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος τη Νίνα Κασιμάτη. Παράλληλα, ζητά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας, έως τις 24 Αυγούστου.

Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει στην επιστολή της ότι τόσο η Νίνα Κασιμάτη, όσο και η Όλγα Γεροβασίλη, έχουν επιλέξει να μην είναι ενεργά μέλη του κόμματος.

Η πρώτη έχει επαφές με το ΠΑΣΟΚ, ενώ η κα. Γεροβασίλη φαίνεται πως μετακομίζει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η επιστολή της Ρένας Δούρου προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

«Η κ. Νίνα Κασιμάτη εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες καθώς και από τη συλλογική δουλειά της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης ενώ εδώ και πολλούς μήνες δεν υπογράφει και δεν καταθέτει Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις, δηλαδή δεν μετέχει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της δεξιάς κυβέρνησης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, με σεβασμό στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ που μας στήριξαν και μας στηρίζουν, με σεβασμό στην κοινοβουλευτική διαδικασία και με σεβασμό στο δικαίωμα καθεμίας και καθενός να επιλέγει τη στάση του, αποφάσισα να τεθεί εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Πρόκειται για μια πολιτική και θεσμική απόφαση που αποσαφηνίζει μια κατάσταση η οποία επί μακρόν παρέμενε σε εκκρεμότητα, αποδυναμώνοντας τη λειτουργία της ΚΟ μας σε μια κρίσιμη και πυκνή σε πολιτικά γεγονότα περίοδο.

Εκκρεμότητα 2η : Η κα Όλγα Γεροβασίλη, δεν είναι πλέον μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ όπως η ίδια έχει γνωστοποιήσει από τις 17 Ιουλίου με την απόφασή της να αποχωρήσει από το κόμμα. Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι η σχετική επιστολή αποχώρησής της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα θα υποβληθεί με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής στις 24 Αυγούστου, επικαλούμενη ζητήματα λειτουργίας του προεδρείου της Βουλής της οποίας είναι αντιπρόεδρος. Αναμένουμε μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2026 - 15:30
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