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Μέση Ανατολή: Εκκαθαρίσεις στον Λίβανο διέταξε ο Νετανιάχου – Το Ιράν περιμένει τους πεζοναύτες
Ειδήσεις
21:49 - 29 Μαρ 2026

Μέση Ανατολή: Εκκαθαρίσεις στον Λίβανο διέταξε ο Νετανιάχου – Το Ιράν περιμένει τους πεζοναύτες

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια κλωστή κρέμεται η επόμενη φάση του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ διαμηνύουν πως είναι όλα έτοιμα για τη χερσαία επίθεση, με πάνω από 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες να βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο.  

Εν τω μεταξύ, και η Τεχεράνη εμφανίζεται βέβαιη για την χερσαία επέμβαση περιμένοντας την άφιξη των Αμερικανών πεζοναυτών και κλιμακώνοντας τη ρητορική της. Το Ιράν προειδοποιεί πως «θα τους εξολοθρέυσει», ενώ το σχέδιο του Πενταγώνου για «χειρουργικές επιχειρήσεις» εβδομάδων, βρίσκεται ήδη στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfesn6ogow9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα διεθνή μέσα, μία από τις απειλές της Τεχεράνης είναι πως θα πλήξει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Λίνκολν, μόλις εμφανιστεί στον Περσικό Κόλπο, ενώ παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν με χτυπήματα σε αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Ήδη ισραηλινό εργοστάσιο χημικών επλήγη από ιρανικό πύραυλο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfgei4wcezl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Νετανιάχου: Διέταξε την επέκταση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο

Εν τω μεταξύ, ο Νετανιάχου διέταξε διεύρυνση της ζώνης ασφαλείας στον Λίβανο, δεσμευόμενος «να αλλάξει ριζικά την κατάσταση ασφαλείας» εκεί.

Είπε ακόμη ότι η απόφαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, όπου οι διασυνοριακές εχθροπραξίες έχουν εγείρει φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Ενδεικτικό του κλίματος τρόμου στον Κόλπο είναι το νυχτερινό «απαγορευτικό» του Μπαχρέιν στην κυκλοφορία ακόμη και αλιευτικών ή σκαφών αναψυχής. Η απαγόρευση θα ισχύει καθημερινά από τις 6 μ.μ. έως τις 4 π.μ. τοπική ώρα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

Τριμερής στο Πακιστάν: Πρόταση για διαχείριση των Στενών

Στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων, η τριμερής στο Πακιστάν κατέληξε σε μία πρόταση περί διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ στα πρότυπα του Σουέζ.

Πηγή από το Πακιστάν δήλωσε στα διεθνή μέσα ότι προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την Αίγυπτο, είχαν διαβιβαστεί στον Λευκό Οίκο από το Πακιστάν πριν από τη σημερινή συνάντηση και περιελάμβαναν τέλη τύπου Διώρυγας του Σουέζ. Δύο άλλες πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια κοινοπραξία για τη διαχείριση των ροών πετρελαίου μέσω της πλωτής οδού και ζήτησαν από το Πακιστάν να συμμετάσχει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfgmvx9i5q1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η πρόταση για μια κοινοπραξία διαχείρισης έχει συζητηθεί με τις ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφεραν οι πηγές. Η πρώτη πακιστανική πηγή ανέφερε ότι ο αρχηγός του στρατού της χώρας, Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται σε τακτική επαφή με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Παράλληλα, μια τουρκική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι προτεραιότητα της Άγκυρας είναι η διασφάλιση εκεχειρίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ είχε ξεχωριστές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους Τούρκους και Αιγύπτιους ομολόγους του, τονίζοντάς τους τον διάλογο και τη διαρκή διπλωματική εμπλοκή, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το σχέδιο για τη διαχείριση των Στενών – εάν ευοδωθεί – θα εφαρμοστεί μεταπολεμικά, την στιγμή που το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα πυραυλικά αποθέματα του Ιράν είναι ακόμη υπέρ-επαρκή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να βρίσκει διέξοδο από το λαβύρινθο των «διαπραγματευτικών» του τακτικισμών, στον οποίο έχει εγκλωβιστεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfggomtdua1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 21:59
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