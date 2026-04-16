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ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο προσεγγίζει αυτοκινητοβιομηχανίες για την ενίσχυση της παραγωγής όπλων
Ειδήσεις
14:17 - 16 Απρ 2026

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο προσεγγίζει αυτοκινητοβιομηχανίες για την ενίσχυση της παραγωγής όπλων

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλοι Αμερικανοί κατασκευαστές να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή όπλων, κάτι που θυμίζει μια πρακτική που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της άμυνας των ΗΠΑ έχουν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πραγματοποιήσει συνομιλίες σχετικά με την παραγωγή όπλων και άλλων στρατιωτικών προμηθειών με τα κορυφαία στελέχη αρκετών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Mary Barra, διευθύνουσας συμβούλου της General Motors, και του Jim Farley, διευθύνοντος συμβούλου της Ford Motor, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Το Πεντάγωνο ενδιαφέρεται να στρατολογήσει τις εταιρείες ώστε να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό και την εργοστασιακή τους δυναμικότητα για να αυξήσουν την παραγωγή πυρομαχικών και άλλου εξοπλισμού, καθώς οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν εξαντλούν τα αποθέματα.

Οι συνομιλίες ήταν προκαταρκτικές και ευρείας εμβέλειας, ανέφεραν οι πηγές. Αξιωματούχοι της άμυνας δήλωσαν ότι οι Αμερικανοί κατασκευαστές ενδέχεται να χρειαστούν για να στηρίξουν τις παραδοσιακές αμυντικές εταιρείες και ρώτησαν εάν οι εταιρείες θα μπορούσαν να στραφούν γρήγορα σε αμυντικές εργασίες.

Η GE Aerospace και ο κατασκευαστής οχημάτων και μηχανημάτων Oshkosh ήταν μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν στις συνομιλίες με τους αξιωματούχους της άμυνας.

Το Υπουργείο Άμυνας «έχει δεσμευτεί να επεκτείνει γρήγορα τη βιομηχανική βάση της άμυνας αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εμπορικές λύσεις και τεχνολογίες για να διασφαλίσει ότι οι πολεμιστές μας θα διατηρήσουν ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα», δήλωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Οι συζητήσεις είναι οι τελευταίες από την κυβέρνηση για να θέσει την στρατιωτική βιομηχανία σε αυτό που ο Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth χαρακτήρισε «βάση πολέμου».

Η πίεση της σύγκρουσης στα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ αποτελεί περαιτέρω ένδειξη ότι ο στρατός χρειάζεται περισσότερους εμπορικούς εταίρους για να αυξήσει γρήγορα τις προμήθειες πυρομαχικών και τακτικού υλικού, όπως πυραύλους και τεχνολογία αντι-drone.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με στελέχη της βιομηχανίας των ΗΠΑ, αξιωματούχοι της άμυνας χαρακτήρισαν την ενίσχυση της παραγωγής όπλων ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

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