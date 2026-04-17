Ευρωζώνη: Εμπορικό πλεόνασμα €11,5 δισ. το Φεβρουάριο - Μείωση 6,7% των εξαγωγών

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το ισοζύγιο της ευρωζώνης έδειξαν πλεόνασμα 11,5 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο 2026, έναντι 23,1 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο 2026 διαμορφώθηκαν στα 232,4 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,7% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 (249,1 δισ. ευρώ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν στα 220,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 2,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 (225,9 δισ. ευρώ).

Τον Φεβρουάριο 2026, το εμπορικό ισοζύγιο της ευρωζώνης κατέγραψε πλεόνασμα 11,5 δισ. ευρώ, μετά από έλλειμμα 1,0 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο 2026. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται κυρίως στον κλάδο μηχανημάτων και οχημάτων, όπου το πλεόνασμα αυξήθηκε από 1,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο σε 10,2 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025, όταν το πλεόνασμα ήταν 23,1 δισ. ευρώ, καταγράφεται μείωση 11,6 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά διαφοροποιημένες επιδόσεις ανά κλάδο. Ο τομέας των χημικών προϊόντων εμφάνισε σημαντική μείωση πλεονάσματος, από 30,4 δισ. ευρώ σε 16,2 δισ. ευρώ, ενώ και ο κλάδος μηχανημάτων και οχημάτων υποχώρησε από 14,2 δισ. ευρώ σε 10,2 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, ο ενεργειακός τομέας συνέχισε να μειώνει το έλλειμμά του, το οποίο διαμορφώθηκε από -25,2 δισ. ευρώ σε -20,0 δισ. ευρώ.

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, η ευρωζώνη κατέγραψε πλεόνασμα 10,6 δισ. ευρώ, έναντι 21,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης προς τρίτες χώρες ανήλθαν στα 447,5 δισ. ευρώ (μείωση 7,2%), ενώ οι εισαγωγές στα 436,9 δισ. ευρώ (μείωση 5,1%). Το ενδοευρωζωνικό εμπόριο μειώθηκε κατά 1,5% στα 432,7 δισ. ευρώ.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ εμφάνισε πλεόνασμα 9,1 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2026, έναντι 22,9 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2025.

Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες διαμορφώθηκαν στα 204,7 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 9,3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 (225,8 δισ. ευρώ).

Οι εισαγωγές ανήλθαν στα 195,7 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,5% (202,8 δισ. ευρώ).

Τον Φεβρουάριο 2026, το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ γύρισε σε πλεόνασμα 9,1 δισ. ευρώ, μετά από έλλειμμα 5,6 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην ανάκαμψη του κλάδου μηχανημάτων και οχημάτων, όπου το πλεόνασμα αυξήθηκε από 1,8 δισ. ευρώ σε 11,5 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025 (22,9 δισ. ευρώ πλεόνασμα), καταγράφεται μείωση 13,8 δισ. ευρώ. Ο τομέας χημικών και συναφών προϊόντων υποχώρησε από 28,7 δισ. ευρώ σε 14,8 δισ. ευρώ, ενώ και ο κλάδος μηχανημάτων και οχημάτων μειώθηκε από 18,9 δισ. ευρώ σε 11,5 δισ. ευρώ.

Ο ενεργειακός τομέας συνέχισε να μειώνει το έλλειμμά του, από -27,6 δισ. ευρώ σε -22,1 δισ. ευρώ.

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ, έναντι 17,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ ανήλθαν στα 394,4 δισ. ευρώ (μείωση 9,5%), ενώ οι εισαγωγές στα 390,9 δισ. ευρώ (μείωση 6,6%). Το ενδοενωσιακό εμπόριο μειώθηκε κατά 0,3% στα 676,1 δισ. ευρώ.

Εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία

Τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026, οι εποχικά προσαρμοσμένες εξαγωγές της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 0,9%, ενώ οι εισαγωγές κατά 3,5%. Το ισοζύγιο διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 7,0 δισ. ευρώ, από 12,8 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Στην ΕΕ, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,2% και οι εισαγωγές κατά 3,6%, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται σε πλεόνασμα 3,7 δισ. ευρώ, από 10,4 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Την περίοδο Δεκεμβρίου 2025–Φεβρουαρίου 2026, οι εξαγωγές της ευρωζώνης προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 1,2% και οι εισαγωγές κατά 0,1%, ενώ το ενδοευρωζωνικό εμπόριο υποχώρησε κατά 0,1%.

Στην ΕΕ, οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 1,3%, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,1% και το ενδοενωσιακό εμπόριο αυξήθηκε κατά 0,3%.