Μείωση 18,7% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Αύγουστο

Αισθητή υποχώρηση κατέγραψε τον Αύγουστο του 2026 η κυκλοφορία νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Αύγουστο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 12.598 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού, έναντι 15.490 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας μείωση 18,7%. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2025 είχε σημειωθεί οριακή αύξηση 0,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Ισχυρότερη ήταν η πτώση στις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2026 κυκλοφόρησαν 5.992 καινούργια αυτοκίνητα, έναντι 8.954 τον Αύγουστο του 2025, αριθμός που αντιστοιχεί σε μείωση 33,1%.

Πτώση και στις μοτοσυκλέτες

Ανάλογη, αν και ηπιότερη, ήταν η εικόνα και στην αγορά των μοτοσυκλετών άνω των 50 cc. Τον Αύγουστο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 5.335 μοτοσυκλέτες, καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού, έναντι 5.745 τον ίδιο μήνα του 2025, σημειώνοντας πτώση 7,1%.

Η μείωση έρχεται μετά την υποχώρηση κατά 9,2% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024.

Όσον αφορά αποκλειστικά τις καινούργιες μοτοσυκλέτες, τον Αύγουστο του 2026 κυκλοφόρησαν 5.080, έναντι 5.495 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 7,6%.

Θετικό το πρόσημο στο οκτάμηνο

Παρά τη σημαντική πτώση που καταγράφηκε τον Αύγουστο, η συνολική εικόνα της αγοράς κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 παραμένει θετική.

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 184.281 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού, έναντι 178.392 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,3%. Το ίδιο ποσοστό αύξησης, 3,3%, είχε καταγραφεί και κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στα καινούργια αυτοκίνητα, οι ταξινομήσεις ανήλθαν σε 110.515 στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, έναντι 107.825 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,5%.

Ανοδική ήταν η πορεία και στις μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 κυκλοφόρησαν 63.412 μοτοσυκλέτες, καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού, έναντι 61.499 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,1%. Κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 είχε καταγραφεί αύξηση 5,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026 ανήλθαν σε 60.566, έναντι 58.834 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 2,9%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν, επομένως, ότι παρά την έντονη υποχώρηση των νέων κυκλοφοριών τον Αύγουστο, η συνολική εικόνα της αγοράς αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους εξακολουθεί να κινείται σε θετικό έδαφος.