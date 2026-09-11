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ΕΕ: Χρηματοδότηση €6,1 δισ. στην Ουκρανία – Στο επίκεντρο οι Patriot
Ειδήσεις
15:47 - 11 Σεπ 2026

ΕΕ: Χρηματοδότηση €6,1 δισ. στην Ουκρανία – Στο επίκεντρο οι Patriot

Reporter.gr Newsroom
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Οι Βρυξέλλες προσπαθούν να πείσουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να διαθέτουν αναχαιτιστικά βλήματα Patriot στα εθνικά τους αποθέματα να τα δωρίσουν στην Ουκρανία και να τα αντικαταστήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο με παραδόσεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2027.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Euronews, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να παράσχει στην Ουκρανία επιπλέον βοήθεια ύψους 6,1 δισ. ευρώ, προκειμένου η εμπόλεμη χώρα να αγοράσει στρατιωτικό εξοπλισμό, κυρίως τα αναχαιτιστικά βλήματα Patriot που χρειάζονται επειγόντως για την κατάρριψη των καταστροφικών ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση, η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή (11/9), θα προέλθει από το δάνειο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ που έχει διαθέσει το μπλοκ και το οποίο προβλέπει 28,3 δισ. ευρώ για στρατιωτική βοήθεια και 16,7 δισ. ευρώ για δημοσιονομική στήριξη φέτος.

Η απαίτηση του δανείου για προϊόντα «Made in Europe» θα αρθεί για την προμήθεια συστημάτων Patriot, τα οποία κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η παραγωγή των οποίων εξαρτάται από κινεζικά εξαρτήματα.

Τα 6,1 δισ. ευρώ που διατέθηκαν πρόσφατα αποτελούν την τελική κατανομή στο πλαίσιο του κονδυλίου των 28,3 δισ. ευρώ. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά, αφού οι Βρυξέλλες ελέγξουν και επαληθεύσουν τις συμβάσεις που υπογράφει το Κίεβο με ιδιωτικές εταιρείες.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκταμιευθεί 8,35 δισ. ευρώ για την άμυνα.

«Το στρατιωτικό πλεονέκτημα της Ουκρανίας εξαρτάται από την ταχεία διαθεσιμότητα κρίσιμων προϊόντων, στις απαιτούμενες ποσότητες και μέσα σε πολύ σύντομα χρονικά περιθώρια», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.

«Η επιτάχυνση των παραδόσεων της ΕΕ μέσω της αξιοποίησης των υφιστάμενων αποθεμάτων, της αλλαγής προτεραιοτήτων στις παραγγελίες και της αύξησης της παραγωγής παραμένει κρίσιμη».

Ο χειμώνας αναμένεται να είναι ο σκληρότερος του πολέμου

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω είδηση έρχεται καθώς οι σύμμαχοι σπεύδουν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, την ώρα που η Ρωσία κλιμακώνει την εκστρατεία βομβαρδισμών της, μεταξύ άλλων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κινούνται με κινητήρες τζετ, ενόψει ενός χειμώνα που οι αξιωματούχοι της ΕΕ εκτιμούν ότι θα είναι ο σκληρότερος μέχρι σήμερα στον πόλεμο.

Από τη δική του πλευρά, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτιμά ότι ο στρατός της χώρας του θα χρειαστεί περίπου 300 αναχαιτιστικά βλήματα Patriot για να περάσει το χειμώνα με ασφάλεια.

Να σημειωθεί ότι η έλλειψη των αναχαιτιστικών βλημάτων PAC-3, τα οποία κατασκευάζει ο αμερικανικός αμυντικός κολοσσός Lockheed Martin, έχει περιορίσει σοβαρά την ικανότητα του Κιέβου να αποκρούει αποτελεσματικά τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Η Μόσχα έχει εκμεταλλευθεί αυτή την αδυναμία για να εντείνει ακόμη περισσότερο τις φονικές αεροπορικές επιθέσεις.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη πιεσμένες αλυσίδες παραγωγής. Ένα και μόνο αναχαιτιστικό βλήμα PAC-3 χρειάζεται 24 μήνες για να κατασκευαστεί και κοστίζει περίπου 4 εκατ. δολάρια, δηλαδή 3,45 εκατ. ευρώ.

Σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να πείσουν τα κράτη-μέλη που εξακολουθούν να διαθέτουν αναχαιτιστικά βλήματα Patriot στα εθνικά τους αποθέματα να τα δωρίσουν στην Ουκρανία και να τα αντικαταστήσουν αργότερα με τις παραδόσεις που είναι προγραμματισμένες για το 2027 – με άλλα λόγια, μέσω μιας ανταλλαγής.

«Οι Ουκρανοί, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα καταβάλουν τώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα αναχαιτιστικά βλήματα πριν από το χειμώνα», δήλωσε ο Κουμπίλιους.

«Και το ΝΑΤΟ εργάζεται επίσης πολύ εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο πρόγραμμα PURL της Συμμαχίας, μέσω του οποίου κινητοποιείται αμερικανικής κατασκευής οπλισμός για την Ουκρανία.

«Ελπίζω ότι αυτό θα υλοποιηθεί πράγματι με αποτελεσματικό τρόπο».

Ο Κουμπίλιους μίλησε στους δημοσιογράφους μετά την πρώτη συνάντηση της Συμμαχίας ΕΕ-Ουκρανίας για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία επιδιώκει να συνδυάσει τη βιομηχανική κλίμακα της πρώτης με την καινοτόμο δυναμική της δεύτερης, προκειμένου να προωθήσει την κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, όπως είπε, 18 εταιρείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 9 από την Ουκρανία.

Η συμμαχία βασίζεται στη Συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία υπογράφηκε τον Ιούλιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 15:51
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