Γερμανία: Αναπτύσσει ναυτικές δυνάμεις στη Μεσόγειο ενόψει πιθανής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ

Ναυτικές δυνάμεις της Γερμανίας πρόκειται να αναπτυχθούν στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο προετοιμασίας για ενδεχόμενη αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δηλώσεις του στην εφημερίδα Rheinische Post, οι οποίες δημοσιεύονται σήμερα (25/4), σχεδιάζεται η αποστολή ενός ναρκαλιευτικού πλοίου, καθώς και ενός σκάφους διοίκησης και υποστήριξης. Ωστόσο, δεν προσδιορίστηκε το ακριβές χρονοδιάγραμμα αναχώρησης των μονάδων.

Ο κ. Πιστόριους διευκρίνισε ότι για να προχωρήσει οποιαδήποτε ανάπτυξη απαιτείται να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις: η ύπαρξη σταθερής κατάπαυσης του πυρός, η διασφάλιση νομικής βάσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, καθώς και η έγκριση από την Μπούντεσταγκ, την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε τις δυνατότητες της Γερμανίας στον τομέα της ναρκαλιείας, επισημαίνοντας ότι η χώρα διατηρεί διαχρονικά ηγετική θέση εντός του ΝΑΤΟ στον συγκεκριμένο τομέα.

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει ότι η Γερμανία είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε μια πολυεθνική αποστολή για τη διασφάλιση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ, ιδανικά με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ανέφερε, το Βερολίνο είναι έτοιμο να συμβάλει στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, μέσω επιχειρήσεων ναρκαλιείας και θαλάσσιας επιτήρησης.