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Ιράν: Οι ΗΠΑ αναζητούν διέξοδο από τον πόλεμο χωρίς να χάσουν το κύρος τους
Ειδήσεις
12:18 - 25 Απρ 2026

Ιράν: Οι ΗΠΑ αναζητούν διέξοδο από τον πόλεμο χωρίς να χάσουν το κύρος τους

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Άμυνας του Ιράν εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν μια διέξοδο από τη σύγκρουση που θα τους επιτρέψει να αποχωρήσουν χωρίς να υποστούν πλήγμα στο κύρος τους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου ανέφερε ότι η στρατιωτική ισχύς της χώρας αποτελεί πλέον κυρίαρχο παράγοντα, υποστηρίζοντας πως ο αντίπαλος αναζητά τρόπο απεμπλοκής από το αδιέξοδο του πολέμου στο οποίο έχει περιέλθει, διατηρώντας παράλληλα την αξιοπρέπειά του.

Την ίδια στιγμή, οι απεσταλμένοι Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κατευθύνονται προς το Ισλαμαμπάντ, με σκοπό -θεωρητικά τουλάχιστον- να συναντηθούν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ωστόσο, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

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