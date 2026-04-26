Epaminondas: Ιρανικό ρεπορτάζ από το ελληνικό πλοίο μετά την κατάληψη

Νέο οπτικοακουστικό υλικό έδωσε στη δημοσιότητα ιρανικό μέσο ενημέρωσης, στο οποίο καταγράφεται ρεπορτάζ μέσα από το ελληνικής ιδιοκτησίας πλοίο «Epaminondas», το οποίο φέρεται να τέθηκε υπό ιρανικό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι το containership, που φέρει σημαία Λιβερίας, είχε δεχθεί προ ημερών πυρά από ταχύπλοο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ομάν.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στη συνέχεια ιρανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο πλοίο και το οδήγησαν προς τις ιρανικές ακτές.

Από την πλευρά του, το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας την Τετάρτη 22/4 είχε τότε διαψεύσει πληροφορίες περί επιβίβασης Ιρανών στο πλοίο.

{https://x.com/ShaykhSulaiman/status/2048330019819159877}