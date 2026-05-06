ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εύθραυστη εκεχειρία στην Ουκρανία εν μέσω νέων επιθέσεων και αλληλοκατηγοριών
Ειδήσεις
13:21 - 06 Μάι 2026

Εύθραυστη εκεχειρία στην Ουκρανία εν μέσω νέων επιθέσεων και αλληλοκατηγοριών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον πόλεμο στην Ουκρανία τέθηκε σε ισχύ μια μονομερής κατάπαυση πυρός που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με έναρξη τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας). Ωστόσο, από την αρχή δεν ήταν σαφές αν οι εχθροπραξίες στον αέρα και στο έδαφος είχαν πράγματι σταματήσει.

Η ουκρανική πλευρά τόνισε ότι η εκεχειρία είναι αόριστης διάρκειας και θα συνεχιστεί μόνο εφόσον η Ρωσία δεν προχωρήσει σε επιθέσεις. Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Κιρίλο Μπουντάνοφ, ανέφερε ότι η Ουκρανία θα απαντά αναλογικά σε περίπτωση παραβίασης από τη ρωσική πλευρά.

Λίγο πριν την έναρξη της εκεχειρίας, ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν επίθεση με drones στην Κριμαία, κάνοντας λόγο για πέντε νεκρούς αμάχους στην πόλη Τζανκόι, σύμφωνα με ρωσικές αρχές. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ανακοινώσει επίσης μονομερή εκεχειρία, αλλά μόνο για την Παρασκευή και το Σάββατο, με αφορμή τις εκδηλώσεις για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, σύμφωνα με ουκρανικές αναφορές, η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις μέσα στην ίδια ημέρα, με αποτέλεσμα πάνω από 20 νεκρούς. Η Ουκρανία δήλωσε ότι απάντησε πλήττοντας ρωσικές στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, όπως εργοστάσιο οπλισμού και μεγάλο διυλιστήριο.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για επιθέσεις και παραβιάσεις, ενώ οι πληροφορίες από το πεδίο των συγκρούσεων δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λέσβος: Ξεκίνησε η μερική διακίνηση ώριμων τυριών με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Λέσβος: Ξεκίνησε η μερική διακίνηση ώριμων τυριών με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας

Στο ΔΣ της Elikonos Capital η Κατερίνα Θ. Αρβανίτη
Επιχειρήσεις

Στο ΔΣ της Elikonos Capital η Κατερίνα Θ. Αρβανίτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών
Ειδήσεις

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση
Ειδήσεις

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ