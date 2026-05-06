Εύθραυστη εκεχειρία στην Ουκρανία εν μέσω νέων επιθέσεων και αλληλοκατηγοριών

Στον πόλεμο στην Ουκρανία τέθηκε σε ισχύ μια μονομερής κατάπαυση πυρός που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με έναρξη τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας). Ωστόσο, από την αρχή δεν ήταν σαφές αν οι εχθροπραξίες στον αέρα και στο έδαφος είχαν πράγματι σταματήσει.

Η ουκρανική πλευρά τόνισε ότι η εκεχειρία είναι αόριστης διάρκειας και θα συνεχιστεί μόνο εφόσον η Ρωσία δεν προχωρήσει σε επιθέσεις. Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Κιρίλο Μπουντάνοφ, ανέφερε ότι η Ουκρανία θα απαντά αναλογικά σε περίπτωση παραβίασης από τη ρωσική πλευρά.

Λίγο πριν την έναρξη της εκεχειρίας, ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν επίθεση με drones στην Κριμαία, κάνοντας λόγο για πέντε νεκρούς αμάχους στην πόλη Τζανκόι, σύμφωνα με ρωσικές αρχές. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ανακοινώσει επίσης μονομερή εκεχειρία, αλλά μόνο για την Παρασκευή και το Σάββατο, με αφορμή τις εκδηλώσεις για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, σύμφωνα με ουκρανικές αναφορές, η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις μέσα στην ίδια ημέρα, με αποτέλεσμα πάνω από 20 νεκρούς. Η Ουκρανία δήλωσε ότι απάντησε πλήττοντας ρωσικές στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, όπως εργοστάσιο οπλισμού και μεγάλο διυλιστήριο.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για επιθέσεις και παραβιάσεις, ενώ οι πληροφορίες από το πεδίο των συγκρούσεων δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα υπό τις παρούσες συνθήκες.