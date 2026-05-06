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Λέσβος: Ξεκίνησε η μερική διακίνηση ώριμων τυριών με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:00 - 06 Μάι 2026

Λέσβος: Ξεκίνησε η μερική διακίνηση ώριμων τυριών με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκίνησε χτες (5/5), με βάση ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η μερική διακίνηση ώριμων τυριών από τη Λέσβο, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε η διακίνηση των πρώτων φορτίων με φέτα και λαδοτύρι, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Απριλίου αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ ο «Οδηγός Βιοασφάλειας για το Νωπό Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα από Περιοχή με Περιορισμούς Λόγω Αφθώδους Πυρετού» που περιγράφει αναλυτικά τα μέτρα βιοασφάλειας που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι τυροκομικές επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν άδεια διακίνησης συγκεκριμένων προϊόντων εκτός Λέσβου.

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της διαδικασίας μεταφοράς τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.

Η ύπαρξη κατάλληλης διαδικασίας για τη μεταφορά τυριών εκτός απαγορευμένης ζώνης και η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας από την εγκατάσταση μεταποίησης ελέγχεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ. Μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης της τήρησης των μέτρων επιτρέπεται η έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς των τυριών εκτός απαγορευμένης ζώνης.

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