Ταγιάνι: Ιταλικό εμπορικό πλοίο ανάμεσα στα πρώτα που πέρασαν το Ορμούζ

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, γνωστοποίησε ότι το εμπορικό πλοίο Grande Torino, που ανήκει στον όμιλο Grimaldi, συγκαταλέγεται στα πρώτα πλοία που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Όπως ανέφερε, το πλοίο συνεχίζει κανονικά την πορεία του προς ανατολική κατεύθυνση, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως σημαντική επιτυχία για την ιταλική διπλωματία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την αποκατάσταση των εμπορικών θαλάσσιων μεταφορών, αλλά και για τους ναυτικούς που βρίσκονται επί του πλοίου, καθώς και για τις οικογένειές τους στην Ιταλία, οι οποίες παρακολουθούσαν με ανησυχία τις εξελίξεις στην περιοχή.