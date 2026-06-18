ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ταγιάνι: Ιταλικό εμπορικό πλοίο ανάμεσα στα πρώτα που πέρασαν το Ορμούζ
Ειδήσεις
17:52 - 18 Ιουν 2026

Ταγιάνι: Ιταλικό εμπορικό πλοίο ανάμεσα στα πρώτα που πέρασαν το Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, γνωστοποίησε ότι το εμπορικό πλοίο Grande Torino, που ανήκει στον όμιλο Grimaldi, συγκαταλέγεται στα πρώτα πλοία που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.  

Όπως ανέφερε, το πλοίο συνεχίζει κανονικά την πορεία του προς ανατολική κατεύθυνση, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως σημαντική επιτυχία για την ιταλική διπλωματία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την αποκατάσταση των εμπορικών θαλάσσιων μεταφορών, αλλά και για τους ναυτικούς που βρίσκονται επί του πλοίου, καθώς και για τις οικογένειές τους στην Ιταλία, οι οποίες παρακολουθούσαν με ανησυχία τις εξελίξεις στην περιοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη
Ειδήσεις

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά
Ναυτιλία

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Η Γερμανία αποφεύγει την ύφεση, αλλά πληρώνει ακριβά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Η Γερμανία αποφεύγει την ύφεση, αλλά πληρώνει ακριβά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ
Ειδήσεις

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:54

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη για οικονομικές ατασθαλίες ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα

Τεχνολογία
18/06/2026 - 18:45

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσια Διοίκηση: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μαζί» για ένα ψηφιακό μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 18:34

ΒΒC: Άκυρη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη

Πολιτική
18/06/2026 - 18:22

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός οφείλει να διεκδικήσει ρήτρα για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 18:10

Accenture: Ανακοίνωσε εξαγορές $4,18 δισ. στην κυβερνοασφάλεια, αλλά στο Χρηματιστήριο έκανε «βουτιά» 14%

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:52

Ταγιάνι: Ιταλικό εμπορικό πλοίο ανάμεσα στα πρώτα που πέρασαν το Ορμούζ

Πολιτική
18/06/2026 - 17:48

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση €286 εκατ. στο Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και Καινοτομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:34

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει «φρένο» στον αφοπλισμό χρηστών κάνναβης

Ναυτιλία
18/06/2026 - 17:34

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 17:27

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:17

Γάζα: Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:14

Η Ουκρανία χτυπά την καρδιά της Μόσχας – Παραλύουν αεροδρόμια και οδικό δίκτυο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/06/2026 - 17:01

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 16:50

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 16:50

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:43

Φωτιά στο Κορωπί - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πολιτική
18/06/2026 - 16:31

Συλλυπητήριο μήνυμα Χρηστίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:15

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:00

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:57

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Πολιτική
18/06/2026 - 15:47

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Οικονομία
18/06/2026 - 15:35

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:34

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 15:25

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ

Περιβάλλον
18/06/2026 - 15:16

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση €202 εκατ. ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι

Πολιτική
18/06/2026 - 15:07

Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:55

Τράπεζα της Αγγλίας: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων

Magazino
18/06/2026 - 14:48

Aποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα μετά από 220 χρόνια

Οικονομία
18/06/2026 - 14:45

ΚΕΦΙΜ: Θετική, με επιφυλάξεις, η αξιολόγηση των οικονομολόγων για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 14:42

Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ