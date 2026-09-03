Fast Ferries: Ευχαριστίες σε Κικίλια, Βακόνδιο και Μπατσόπουλο για τη λύση στους ελλιμενισμούς

Τις ευχαριστίες της προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, καθώς και προς τις διοικήσεις των λιμένων Λαυρίου και Ραφήνας, εκφράζει η Fast Ferries για την αντιμετώπιση του προβλήματος ελλιμενισμού των πλοίων που εξυπηρετούν τις γραμμές της Ραφήνας.

Με επιστολή της η ακτοπλοϊκή εταιρεία ξεχωρίζει τη συμβολή του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Γιώργου Βακόνδιου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Θεοφάνη-Παναγιώτη Μπατσόπουλου, οι οποίοι από τις δύο πλευρές συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας λειτουργικής λύσης για τον ασφαλή ελλιμενισμό των πλοίων.

Η επιστολή έρχεται μετά το πρόβλημα που είχε ανακύψει στη Ραφήνα με τις διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού και είχε φέρει στο προσκήνιο ζητήματα ασφαλούς εξυπηρέτησης των πλοίων. Η λύση που τελικά διαμορφώθηκε στηρίχθηκε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Ραφήνας και, συμπληρωματικά, στην εξασφάλιση κατάλληλων θέσεων στο Λαύριο.

Όπως επισημαίνει η Fast Ferries, με αυτόν τον τρόπο καλύφθηκαν οι ανάγκες των πλοίων, με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Η Fast Ferries αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρέμβαση του Βασίλη Κικίλια, τονίζοντας ότι η προσωπική μέριμνα και η πρωτοβουλία του υπουργού ενεργοποίησαν τον αναγκαίο συντονισμό.

Στη διαδικασία συμμετείχαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας, η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές και οι διοικήσεις των εμπλεκόμενων Οργανισμών Λιμένων.

Στόχος ήταν να βρεθεί μια λύση που δεν θα περιοριζόταν απλώς στην κατανομή των πλοίων σε διαθέσιμες θέσεις, αλλά θα λάμβανε υπόψη την ασφάλεια, τις επιχειρησιακές συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πλοίου, χωρίς να δημιουργούνται νέα προβλήματα στη λειτουργία των λιμένων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από την εταιρεία στον Γιώργο Βακόνδιο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.

Σύμφωνα με τη Fast Ferries, ο κ. Βακόνδιος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρωτοβουλία, κινητοποιώντας παράλληλα τη διοίκηση, τα στελέχη και το προσωπικό του ΟΛΛ.

Το Λαύριο προσέφερε αυτό που χρειαζόταν για να συμπληρωθεί η λύση: κατάλληλες θέσεις ελλιμενισμού για πλοία της Ραφήνας.

Η Fast Ferries επανέρχεται μάλιστα στον επικεφαλής του ΟΛΛ στο τέλος της επιστολής της, ευχαριστώντας προσωπικά τον Γιώργο Βακόνδιο, καθώς και τα στελέχη και το προσωπικό του Οργανισμού, για την «άμεση και υποδειγματική ανταπόκρισή τους».

Στην ίδια επιστολή, η εταιρία αναδεικνύει επίσης και τη συμβολή του Θεοφάνη-Παναγιώτη Μπατσόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, τον οποίο και ευχαριστεί για τη «δίκαιη, ισορροπημένη και αποτελεσματική συμβολή» του στον καθορισμό των ελλιμενισμών στη Ραφήνα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, αντιμετώπισε το πρόβλημα με υπεύθυνο, αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο, συμβάλλοντας στον καθορισμό των πραγματικών δυνατοτήτων ελλιμενισμού.

Σύμφωνα με την Fast Ferries οι δύο λιμένες λειτούργησαν συμπληρωματικά. Η Ραφήνα αξιοποίησε τις διαθέσιμες δυνατότητές της και το Λαύριο προσέφερε τις πρόσθετες θέσεις που απαιτούνταν, ώστε να διαμορφωθεί ένα συνολικό πλαίσιο κάλυψης των αναγκών των πλοίων.

Με τον τρόπο αυτό, όπως υπογραμμίζει η εταιρεία, διασφαλίστηκαν η συνέχεια των δρομολογίων, η εξυπηρέτηση των επιβατών και των νησιωτικών κοινωνιών και κυρίως η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ναυτικών.