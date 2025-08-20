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Ανοδικά το πετρέλαιο εν μέσω μείωσης αποθεμάτων και αβεβαιότητας για το Ουκρανικό
Εμπορεύματα
14:22 - 20 Αυγ 2025

Ανοδικά το πετρέλαιο εν μέσω μείωσης αποθεμάτων και αβεβαιότητας για το Ουκρανικό

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη (20/8), καθώς το Αμερικανικό Πετρελαϊκό Ινστιτούτο (API) ανέφερε μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου, τη στιγμή που οι επενδυτές αναμένουν τις επόμενες κινήσεις στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, με τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο να παραμένουν σε ισχύ προς το παρόν.  

Σημειώνεται ότι την Τρίτη (19/8), το αργό είχε χάσει πάνω από 1%, εν μέσω της αισιοδοξίας ότι μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου φαινόταν πιο κοντά. Ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε πως ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ίσως να μην επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Σήμερα (20/8) το μεσημέρι, λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 0,71 δολάρια (1,08%) στα 66,53 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) κερδίζουν 0,77 δολάρια (1,26%) στα 62,54 δολάρια.

«Φαίνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν μια μέρα και ανακάμπτουν την επόμενη. Η αναφορά του Αμερικανικού Πετρελαϊκού Ινστιτούτου (API) ήταν θετική, οπότε υποθέτω ότι η τιμή βρίσκει κάποια στήριξη από αυτό», δήλωσε ο Τζιοβάνι Σταούνωβο, αναλυτής της UBS.

Σημειώνεται ότι πηγές της αγοράς ανέφεραν την Τρίτη (19/8) ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 2,42 εκατομμύρια βαρέλια, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Πετρελαϊκού Ινστιτούτου (API), πριν από την επίσημη ανακοίνωση των δεδομένων.

Ακόμη, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι επιφυλάξεις σχετικά με ενδεχόμενη εκεχειρία ή ειρηνευτική συμφωνία στο μέτωπο της Ουκρανίας. «Δεν είμαι και τόσο σίγουρος για τη συμφωνία ειρήνης – θα πρέπει να δούμε αν κάτι προχωρήσει τις επόμενες μέρες», πρόσθεσε ο Σταούνωβο της UBS, καθιστώντας σαφές ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται, για μία ακόμη φορά, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Εν τω μεταξύ, σήμερα, ο Ντάνιελ Χάινς, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην ANZ δήλωσε: «Η πιθανότητα γρήγορης επίλυσης της σύγκρουσης με τη Ρωσία τώρα φαίνεται απίθανη».

Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο βρήκε στήριξη και από πλημμύρες σε ένα μεγάλο διυλιστήριο των ΗΠΑ.

Η BP ανακοίνωσε χθες ότι οι εργασίες στο διυλιστήριο της στην Ουάιτινγκ της Ιντιάνα, δυναμικότητας 440.000 βαρελιών ημερησίως, επηρεάστηκαν από πλημμύρες μετά από ισχυρή καταιγίδα, γεγονός που ενδέχεται να μειώσει τη ζήτηση αργού στο συγκεκριμένο διυλιστήριο, που είναι βασικός παραγωγός καυσίμων για την αγορά του Μεσοδυτικού.

Ανοδικά το φυσικό αέριο και ο χρυσός

Το φυσικό αέριο κινείται επίσης ανοδικά, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 0,266% στα 31.310 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,41% στα 3.372,62 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι χάνει 0,53% στα 37,143 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει πτώση 0,05% και βρίσκεται στα 4,4205 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει ανεπαίσθητα κατά 0,01% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1645 δολάριο ανά ευρώ.

Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο βρίσκεται σε ισορροπία με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,3489 δολάριο/λίρα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,02% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8632 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

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