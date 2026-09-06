12 μίλια στην Κρήτη: Η Αθήνα σταθμίζει το επόμενο βήμα απέναντι στην Άγκυρα

Η δυνατότητα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης βρίσκεται εκ νέου στο προσκήνιο, με την Αθήνα να επικαλείται το σχετικό δικαίωμά της σε διάβημα προς την Άγκυρα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που η κυβέρνηση έχει εξετάσει εδώ και αρκετό καιρό, σταθμίζοντας τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους μιας τέτοιας κίνησης. Το ζήτημα είχε ανοίξει για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2021, όταν η Ελλάδα νομοθέτησε την επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Έκτοτε, βασικός παράγοντας που λειτουργούσε ανασταλτικά ήταν ο κίνδυνος μιας νέας κλιμάκωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η εφημερίδα σημειώνει ακόμη ότι η Τουρκία επιδιώκει ελεγχόμενη ένταση, αλλα όχι κρίση. Εντούτοις, η κυβέρνηση επεξεργάζεται όλα τα σενάρια κλιμάκωσης ώστε να βγάλει αντίδραση εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες.

Σήμερα, ωστόσο, το θέμα επανέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς η χώρα εισέρχεται στην τελική προεκλογική ευθεία. Μια απόφαση για επέκταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη θα είχε, πέραν της γεωπολιτικής της διάστασης, και σαφές πολιτικό αποτύπωμα, καθώς θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να απαντήσει στην κριτική περί υποχωρήσεων στα λεγόμενα εθνικά θέματα.

Το βλέμμα στο Κάιρο

Μέσα σε αυτό το σκηνικό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο την Τρίτη (8/9), όπου θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Η Αθήνα επιδιώκει να επιβεβαιώσει τον στρατηγικό χαρακτήρα της σχέσης με το Κάιρο, την οποία θεωρεί κρίσιμο παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται ότι η Άγκυρα θα επιθυμούσε συμμετοχή της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκκας, γεγονός θα δυσκόλευε τη θέση της Ελλάδας στην περιοχή. Στην ατζέντα των επαφών αναμένεται να βρεθούν, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, και θέματα που αφορούν τη διαχείριση του μεταναστευτικού, το οποίο παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες της Αθήνας. Σημειώνεται ακόμη ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για το καθεστώς της Μονής Σινά.