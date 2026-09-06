ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
12 μίλια στην Κρήτη: Η Αθήνα σταθμίζει το επόμενο βήμα απέναντι στην Άγκυρα
Πολιτική
11:41 - 06 Σεπ 2026

12 μίλια στην Κρήτη: Η Αθήνα σταθμίζει το επόμενο βήμα απέναντι στην Άγκυρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η δυνατότητα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης βρίσκεται εκ νέου στο προσκήνιο, με την Αθήνα να επικαλείται το σχετικό δικαίωμά της σε διάβημα προς την Άγκυρα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που η κυβέρνηση έχει εξετάσει εδώ και αρκετό καιρό, σταθμίζοντας τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους μιας τέτοιας κίνησης. Το ζήτημα είχε ανοίξει για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2021, όταν η Ελλάδα νομοθέτησε την επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Έκτοτε, βασικός παράγοντας που λειτουργούσε ανασταλτικά ήταν ο κίνδυνος μιας νέας κλιμάκωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η εφημερίδα σημειώνει ακόμη ότι η Τουρκία επιδιώκει ελεγχόμενη ένταση, αλλα όχι κρίση. Εντούτοις, η κυβέρνηση επεξεργάζεται όλα τα σενάρια κλιμάκωσης ώστε να βγάλει αντίδραση εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες.

Σήμερα, ωστόσο, το θέμα επανέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς η χώρα εισέρχεται στην τελική προεκλογική ευθεία. Μια απόφαση για επέκταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη θα είχε, πέραν της γεωπολιτικής της διάστασης, και σαφές πολιτικό αποτύπωμα, καθώς θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να απαντήσει στην κριτική περί υποχωρήσεων στα λεγόμενα εθνικά θέματα.

Το βλέμμα στο Κάιρο

Μέσα σε αυτό το σκηνικό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο την Τρίτη (8/9), όπου θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Η Αθήνα επιδιώκει να επιβεβαιώσει τον στρατηγικό χαρακτήρα της σχέσης με το Κάιρο, την οποία θεωρεί κρίσιμο παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται ότι η Άγκυρα θα επιθυμούσε συμμετοχή της Αιγύπτου στη Συμφωνία της Μέκκας, γεγονός θα δυσκόλευε τη θέση της Ελλάδας στην περιοχή. Στην ατζέντα των επαφών αναμένεται να βρεθούν, πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, και θέματα που αφορούν τη διαχείριση του μεταναστευτικού, το οποίο παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες της Αθήνας. Σημειώνεται ακόμη ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για το καθεστώς της Μονής Σινά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπρατάκος: Βήμα αλλά όχι άλμα για την ελληνική επιχειρηματικότητα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Βήμα αλλά όχι άλμα για την ελληνική επιχειρηματικότητα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη

Χρηστίδης: Η αγροτική παραγωγή δεν αντέχει άλλο το αυξημένο κόστος και τις κυβερνητικές καθυστερήσεις
Πολιτική

Χρηστίδης: Η αγροτική παραγωγή δεν αντέχει άλλο το αυξημένο κόστος και τις κυβερνητικές καθυστερήσεις

Χατζηδάκης: H αντιπολίτευση με ρετρό αντίληψη θέλει να μας ξαναγυρίσει στο ’80
Πολιτική

Χατζηδάκης: H αντιπολίτευση με ρετρό αντίληψη θέλει να μας ξαναγυρίσει στο ’80

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Live η συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Στο επίκεντρο τα μέτρα και η επόμενη ημέρα
Πολιτική

Live η συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Στο επίκεντρο τα μέτρα και η επόμενη ημέρα

Καφούνης: Σωστό κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο στη μικρομεσαία επιχείρηση
Επιχειρήσεις

Καφούνης: Σωστό κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο στη μικρομεσαία επιχείρηση 

Το προεκλογικό άρωμα της ομιλίας Μητσοτάκη – Τα μέτρα, τα ανοίγματα και το μήνυμα για τρίτη τετραετία
Πολιτική

Το προεκλογικό άρωμα της ομιλίας Μητσοτάκη – Τα μέτρα, τα ανοίγματα και το μήνυμα για τρίτη τετραετία

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
06/09/2026 - 12:00

Live η συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Στο επίκεντρο τα μέτρα και η επόμενη ημέρα

Πολιτική
06/09/2026 - 11:41

12 μίλια στην Κρήτη: Η Αθήνα σταθμίζει το επόμενο βήμα απέναντι στην Άγκυρα

Επιχειρήσεις
06/09/2026 - 11:14

Μπρατάκος: Βήμα αλλά όχι άλμα για την ελληνική επιχειρηματικότητα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη

Πολιτική
06/09/2026 - 11:05

Χρηστίδης: Η αγροτική παραγωγή δεν αντέχει άλλο το αυξημένο κόστος και τις κυβερνητικές καθυστερήσεις

Πολιτική
06/09/2026 - 10:53

Χατζηδάκης: H αντιπολίτευση με ρετρό αντίληψη θέλει να μας ξαναγυρίσει στο ’80

Ειδήσεις
06/09/2026 - 10:44

Ασφυκτικό πρέσινγκ Τραμπ στη Fed για να μπλοκάρει αύξηση των επιτοκίων

Πολιτική
06/09/2026 - 10:34

Παπασταύρου: Ενισχύουμε τη συμμετοχή του ήλιου και του ανέμου στο ενεργειακό μείγμα

Επιχειρήσεις
06/09/2026 - 10:04

Καφούνης: Σωστό κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο στη μικρομεσαία επιχείρηση 

Οικονομία
06/09/2026 - 10:00

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Κρατική ενίσχυση στις αποταμιεύσεις των γονέων

Ειδήσεις
06/09/2026 - 09:33

Στο τραπέζι η νέα πρόταση Τραμπ για την Ουκρανία – Το μήνυμα Πούτιν μετά τις συνομιλίες

Ειδήσεις
06/09/2026 - 09:30

Ρωγμές στο γερμανικό πύρινο τείχος – Τι ξημερώνει αν επικρατήσουν οι εξτρεμιστές στη Σαξονία-Άνχαλτ

Πολιτική
05/09/2026 - 22:44

Το προεκλογικό άρωμα της ομιλίας Μητσοτάκη – Τα μέτρα, τα ανοίγματα και το μήνυμα για τρίτη τετραετία

Πολιτική
05/09/2026 - 22:34

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία

Οικονομία
05/09/2026 - 21:36

ΔΕΘ: Τα βασικά οικονομικά μέτρα του Μητσοτάκη – Ποιοι κερδίζουν και πόσο

Πολιτική
05/09/2026 - 20:10

Ανδρουλάκης: Η Πολιτεία να διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους

Πολιτική
05/09/2026 - 19:56

Live η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Όλα τα μέτρα που ανακοινώνει

Πολιτική
05/09/2026 - 19:53

Βαριά σκιά στη χώρα μετά την τραγωδία στην Τανάγρα – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ειδήσεις
05/09/2026 - 19:13

Γουίτκοφ και Κούσνερ σε Μόσχα και Κίεβο – Παύση επιθέσεων για τρεις ημέρες

Ειδήσεις
05/09/2026 - 19:04

ΗΠΑ: Χτύπησαν τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά τις επιθέσεις σε αμερικανικά πολεμικά πλοία

Πολιτική
05/09/2026 - 18:27

ΔΕΘ: «Παγώνουν» οι αποψινές εκδηλώσεις μετά την τραγωδία στην Τανάγρα – Κανονικά η ομιλία Μητσοτάκη

Εμπορεύματα
05/09/2026 - 18:14

Το Πεντάγωνο αποκτά μερίδιο σε πετρελαϊκό κολοσσό – Το σχέδιο Τραμπ για τη Βενεζουέλα

Πολιτική
05/09/2026 - 17:25

ΠΑΣΟΚ για την τραγωδία στην Τανάγρα: «Να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα»

Ειδήσεις
05/09/2026 - 17:19

Νεκροί οι δύο πιλότοι του F-4 Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα

Πολιτική
05/09/2026 - 17:11

Παραστατίδης: Τα κενά στα σχολεία οφείλονται στην κυβερνητική ανεπάρκεια

ΕΜΠΟΡΙΟ
05/09/2026 - 17:01

Καφούνης: Χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Οικονομία
05/09/2026 - 17:01

Μπρατάκος: Νέο παραγωγικό συμβόλαιο για τη χώρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Οικονομία
05/09/2026 - 15:00

Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Ποιοι θα δουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη

Πολιτική
05/09/2026 - 14:34

Στο «μέτωπο» των επιστροφών η Ελλάδα – Σχέδιο για κόμβους μεταναστών εκτός ΕΕ

Πολιτική
05/09/2026 - 14:00

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών όπου σωρεύεται πλούτος

Πολιτική
05/09/2026 - 13:27

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην παράσταση «Μήδεια» στο Κηποθέατρο Παπάγου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ