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Μπρατάκος: Βήμα αλλά όχι άλμα για την ελληνική επιχειρηματικότητα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη
Επιχειρήσεις
11:14 - 06 Σεπ 2026

Μπρατάκος: Βήμα αλλά όχι άλμα για την ελληνική επιχειρηματικότητα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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«Η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού περιέγραψε ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων για την ενίσχυση εισοδημάτων και επιμέρους κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, και ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες που απαιτούν περαιτέρω παρεμβάσεις.

Υπάρχουν ασφαλώς θετικές παρεμβάσεις. Η μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η επιτάχυνση των αποσβέσεων για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια και η μείωσή του στην Αττική, είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι, όμως, η ολοκληρωμένη απάντηση που περίμενε η αγορά. Για να επιτύχουμε πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε δύο κρίσιμες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας: τη χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό.

Ο στόχος που τέθηκε για αύξηση των επενδύσεων από τα 46 στα 65 δισ. ευρώ είναι φιλόδοξος και αναγκαίος. Δεν θα επιτευχθεί όμως μόνο με τη διατήρηση της σημερινής πορείας. Χρειάζεται ένα πολύ ισχυρότερο πλαίσιο κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, συγχωνεύσεις και συνεργασίες, καινοτομία και εξωστρέφεια.

Χρειάζεται, επίσης, να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα που οι επιχειρήσεις ζουν καθημερινά. Το κόστος λειτουργίας παραμένει υψηλό. Το κόστος χρηματοδότησης εξακολουθεί να πιέζει ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις. Η ενέργεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού περιορίζει την ανάπτυξη. Η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις και η αργή απονομή της Δικαιοσύνης εξακολουθούν να λειτουργούν ως ένας πρόσθετος, αόρατος φόρος στην επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, υπάρχει μία ακόμη σημαντική διάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η ενίσχυση των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων προς τις επιχειρήσεις πρέπει να συνοδεύεται από ένα περιβάλλον που θα στηρίζει την παραγωγή, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Η αύξηση των μισθών είναι αναγκαία. Για να είναι όμως μόνιμη, πραγματική και βιώσιμη, πρέπει να στηρίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας. Διαφορετικά, ένα μέρος της αύξησης μετατρέπεται σε πρόσθετο κόστος για την επιχείρηση και ένα άλλο εξανεμίζεται από την ακρίβεια για τον εργαζόμενο.

Επιπροσθέτως, η σταδιακή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου σε ορίζοντα 8ετίας, κρίνεται ανεπαρκής και άδικη για τη σημερινή κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το ΕΒΕΑ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση, με προτεραιότητα στη μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης της παραγωγής, στη διαμόρφωση μιας μόνιμης και ρεαλιστικής ρύθμισης για τις οφειλές βιώσιμων επιχειρήσεων, στην καθιέρωση πλήρους και αυτοματοποιημένου συμψηφισμού οφειλών και απαιτήσεων των επιχειρήσεων έναντι του Δημοσίου και στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Ταυτόχρονα, απαιτούνται ισχυρότερα κίνητρα για επενδύσεις, συγχωνεύσεις, ψηφιακό μετασχηματισμό, τεχνητή νοημοσύνη, έρευνα και εξαγωγές, καθώς και ένα πιο ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος. Εξίσου σημαντικό είναι το κράτος να αντιμετωπίζει τον χρόνο και τη γραφειοκρατική επιβάρυνση της επιχείρησης ως πραγματικό οικονομικό κόστος.

Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι κατάκτηση που πρέπει να προστατευθεί. Το ΕΒΕΑ δεν ζητά επιστροφή σε πολιτικές ανεξέλεγκτων παροχών, αλλά μια πιο αναπτυξιακή ιεράρχηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε να ενισχυθούν η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, να στηριχθεί η βιώσιμη αύξηση των μισθών και να επιταχυνθεί η πραγματική σύγκλιση της χώρας με την Ευρώπη. Η σημερινή ΔΕΘ θα πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω παρεμβάσεις με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγική οικονομία.

Οι επιχειρήσεις δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν χώρο για να επενδύσουν, να μεγαλώσουν, να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας και να παράγουν περισσότερο πλούτο για τη χώρα. Σε αυτό το πεδίο, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αποτελούν ένα βήμα. Όχι, όμως, το άλμα που χρειάζεται σήμερα η ελληνική επιχειρηματικότητα».

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