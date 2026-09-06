Χρηστίδης: Η αγροτική παραγωγή δεν αντέχει άλλο το αυξημένο κόστος και τις κυβερνητικές καθυστερήσεις

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων άσκησε από τη Χαλανδρίτσα ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην 23η Αγροτική Έκθεση «AgreXa» 2026, υπογραμμίζοντας ότι «η αγροτική παραγωγή δεν αντέχει άλλο το αυξημένο κόστος και τις κυβερνητικές καθυστερήσεις».

Η ομιλία του κ. Χρηστίδη:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι σήμερα στη Χαλανδρίτσα, στα εγκαίνια της 23ης Αγροτικής Έκθεσης «AgreXa», ενός θεσμού που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κοινωνική και παραγωγική ζωή του Δήμου Ερυμάνθου.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η έκθεση αναδεικνύει τον πλούτο της αχαϊκής γης, προβάλλει τον κόπο των ανθρώπων της υπαίθρου και δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης της παραγωγής με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό.

Η «AgreXa» αποτελεί γιορτή της αγροτικής παραγωγής και ένα ζωντανό βήμα διαλόγου για το μέλλον της υπαίθρου. Άλλωστε, το φετινό πρόγραμμα, με τις ανοιχτές συζητήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, τους νέους αγρότες και τη μεταποίηση, αποδεικνύει ότι η Χαλανδρίτσα δεν τιμά μόνο την παράδοσή της, αλλά κοιτάζει και μπροστά.

Η περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου διαθέτει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας: το ελαιόλαδο, το κρασί, το μέλι, τα κτηνοτροφικά προϊόντα και, συνολικά, μια παραγωγή που φέρει την εμπειρία, την ταυτότητα και τον μόχθο των ανθρώπων της.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να κατακτήσουν ακόμη μεγαλύτερη θέση στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, αρκεί η Πολιτεία να στηρίξει ουσιαστικά την παραγωγή, τη μεταποίηση, την πιστοποίηση και την εξωστρέφειά τους.

Δυστυχώς, όμως, η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί δραματικά. Σε σύγκριση με το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική επιβάρυνση υπολογίζεται περίπου στο 33%. Οι αυξήσεις στα λιπάσματα φτάνουν το 64,7%, στην ενέργεια και τα λιπαντικά το 42,9%, στις ζωοτροφές το 32,9%, στα κτηνιατρικά φάρμακα το 22% και στα γεωργικά φάρμακα το 17,2%.

Ο παραγωγός αγοράζει ακριβά τα εφόδιά του, πληρώνει ακριβά την ενέργεια και τα καύσιμα, αλλά συχνά πουλά το προϊόν του σε τιμές που δεν καλύπτουν ούτε το πραγματικό κόστος ούτε τον κόπο του. Την ίδια ώρα, ο καταναλωτής βρίσκει τα προϊόντα ακριβά στο ράφι.

Αυτή η αντίφαση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Χρειάζονται μόνιμες λύσεις: αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, έλεγχος των τιμών των αγροτικών εφοδίων και ουσιαστική προστασία του παραγωγού από αθέμιτες πρακτικές στην αγορά.

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας δεν οικοδομείται με αποσπασματικά επιδόματα. Οικοδομείται με σταθερούς κανόνες, μειωμένο κόστος και δίκαιη αμοιβή της παραγωγής.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να κάνουμε στην κτηνοτροφία, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της παραγωγικής και κοινωνικής ζωής του Δήμου Ερυμάνθου, της Αχαΐας και ολόκληρης της ελληνικής υπαίθρου.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σοβαρές συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Η ευλογιά απειλεί το ζωικό κεφάλαιο, το εισόδημα των παραγωγών και τη συνέχιση της λειτουργίας ολόκληρων κτηνοτροφικών μονάδων.

Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε κάθε νέα εστία σαν να εμφανίζεται για πρώτη φορά. Χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης των ζωονόσων, με επαρκώς στελεχωμένες δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, γρήγορες εργαστηριακές εξετάσεις και συνεχή ενημέρωση των κτηνοτρόφων.

Το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται θετικά απέναντι σε ένα οργανωμένο, δημόσιο πρόγραμμα εμβολιασμού των αιγοπροβάτων, όπου αυτό επιβάλλεται από τα επιδημιολογικά δεδομένα και τεκμηριώνεται από την επιστημονική κοινότητα.

Το εμβόλιο είναι ένα από τα σημαντικότερα όπλα που μας προσφέρει η επιστήμη για την προστασία της ζωής και της παραγωγής.

Στην πανδημία του κορωνοϊού, η χώρα και ολόκληρη η Ευρώπη αξιοποίησαν τον δημόσιο και οργανωμένο εμβολιασμό για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Με την ίδια εμπιστοσύνη στην επιστήμη οφείλουμε να εξετάσουμε και τον εμβολιασμό των ζώων, αντί να τον απορρίπτουμε εκ των προτέρων.

Παράλληλα, όταν επιβάλλεται η θανάτωση ζώων, οι αποζημιώσεις πρέπει να είναι άμεσες και να ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία του ζωικού κεφαλαίου. Πρέπει, επίσης, να καλύπτονται η απώλεια εισοδήματος και το κόστος ανασύστασης της μονάδας.

Δεν αρκεί να αποζημιώνουμε μόνο τα ζώα που χάθηκαν. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθεί μαζί τους και η ίδια η κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Την ίδια στιγμή, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το αδιέξοδο του ΟΣΔΕ 2026.

Η σύγκριση με όσα συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι αποκαλυπτική.

Η Ιταλία, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που έδωσε η τροποποίηση του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου εξαιτίας της κρίσης στα λιπάσματα και της αύξησης του κόστους παραγωγής, ξεκίνησε από τις 26 Ιουλίου την καταβολή των προκαταβολών της ΚΑΠ. Έως τις 27 Ιουλίου είχαν ήδη καταβληθεί περισσότερα από 577 εκατομμύρια ευρώ στους Ιταλούς παραγωγούς.

Η Ιταλία είχε έγκαιρα ολοκληρώσει τις αιτήσεις και τους απαραίτητους ελέγχους και μπόρεσε να αξιοποιήσει αμέσως την ευρωπαϊκή δυνατότητα για πληρωμές πριν από τις 16 Οκτωβρίου.

Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα δεν είχε ακόμη αρχίσει ουσιαστικά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Η εφαρμογή «myAGRO» τέθηκε σε λειτουργία μόλις στις 4 Αυγούστου και μέχρι τις 31 Αυγούστου είχαν οριστικοποιηθεί μόλις 2.000 αιτήσεις από τις περίπου 600.000 που υποβάλλονται κάθε χρόνο.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να στερούμε από τους αγρότες και από την οικονομία της υπαίθρου 1,85 δισ. ευρώ εξαιτίας τεχνικών αστοχιών, διοικητικής ανεπάρκειας και κυβερνητικών καθυστερήσεων.

Δεν μπορεί, επίσης, να υπάρχουν αγρότες δύο ταχυτήτων. Η ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν ένας παραγωγός κατάφερε να ξεπεράσει δυσλειτουργίες για τις οποίες δεν έχει καμία ευθύνη.

Όταν καθυστερεί το κράτος, δεν μπορεί να πληρώνει το τίμημα ο αγρότης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.

Στην πρόσκληση του 2024 υποβλήθηκαν περίπου 6.800 αιτήσεις, έναντι 17.488 το 2021 – μια μείωση της τάξης του 61%. Και όμως, οι νέοι άνθρωποι που αποφάσισαν να επενδύσουν στην ύπαιθρο εξακολουθούν να περιμένουν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τις αποφάσεις ένταξης και τις πληρωμές τους.

Τους ζητάμε να μείνουν στα χωριά, να επενδύσουν και να αναλάβουν δεσμεύσεις, αλλά η ίδια η Πολιτεία δεν τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις απέναντί τους.

Αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα.

Οι νέοι αγρότες χρειάζονται ισχυρά κίνητρα πρώτης εγκατάστασης, πρόσβαση στη γη και τη χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη και, πάνω απ’ όλα, ένα αξιόπιστο κράτος με σαφές χρονοδιάγραμμα αποφάσεων και πληρωμών.

Τέλος, η κλιματική κρίση έχει μεταβάλει ριζικά τους κινδύνους της αγροτικής παραγωγής. Πυρκαγιές, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, ξηρασία και ακραίες θερμοκρασίες είναι η νέα πραγματικότητα.

Γι’ αυτό χρειαζόμαστε έναν σύγχρονο, δημόσιο και οικονομικά ισχυρό ΕΛΓΑ.

Έναν ΕΛΓΑ που θα καλύπτει τους πραγματικούς κινδύνους της εποχής, θα επενδύει στην πρόληψη και στις νέες τεχνολογίες και θα πραγματοποιεί γρήγορες και αξιόπιστες εκτιμήσεις, με δίκαιες αποζημιώσεις που θα καταβάλλονται εγκαίρως.

Ο αγρότης ζητά να λειτουργεί αξιόπιστα το ασφαλιστικό σύστημα για το οποίο πληρώνει εισφορές.

Φίλες και φίλοι,

Η ελληνική ύπαιθρος διαθέτει ανθρώπους με γνώση, εμπειρία, δημιουργικότητα και διάθεση να προχωρήσουν μπροστά.

Αυτό που χρειάζεται είναι μια Πολιτεία που θα βρίσκεται δίπλα τους, με σχέδιο, συνέπεια και σεβασμό.

Γιατί η στήριξη της αγροτικής παραγωγής αφορά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, την περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημογραφική αναγέννηση και τη δυνατότητα των νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Θέλω να συγχαρώ τον Δήμο Ερυμάνθου και προσωπικά τον Δήμαρχο Θεόδωρο Μπαρή, τους συλλόγους, τους φορείς, τους εκθέτες, τους εθελοντές και όλους όσοι εργάστηκαν για τη διοργάνωση της 23ης «AgreXa».

Εύχομαι η φετινή έκθεση να είναι δημιουργική και παραγωγική, να αναδείξει ακόμη περισσότερο τα εξαιρετικά προϊόντα της περιοχής και να αποτελέσει αφετηρία νέων συνεργασιών και ευκαιριών για τους ανθρώπους της.

Καλή επιτυχία στην 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας».