Παπασταύρου: Ενισχύουμε τη συμμετοχή του ήλιου και του ανέμου στο ενεργειακό μείγμα

Οδικό χάρτη για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένεται να παρουσιάσει την Τρίτη το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews το πακέτο των μέτρων θα αφορά, μεταξύ άλλων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν εξασφαλιστεί, αλλά και τη ρήτρα διαφυγής που ενεργοποίησε η χώρα.

«Νομίζω θα είναι ένα σύνολο μέτρων το οποίο θα δείχνει τον οδικό χάρτη για να προχωρήσουμε σε μείωση του ενεργειακού κόστους, που είναι πολύ σημαντικό για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπασταύρου αναγνώρισε ότι, παρά τη μείωση της χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το 2019, το κόστος παραμένει υψηλό. Όπως είπε, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα 19% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο η τιμή εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό, βασικός πυλώνας του σχεδιασμού θα είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς η συμμετοχή του ήλιου και του ανέμου στο ενεργειακό μείγμα, όπως υποστήριξε, συνέβαλε στο να μην εκτοξευθούν οι τιμές όπως συνέβη σε άλλα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο την αποθήκευση ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει στον ίδιο βαθμό με άλλες χώρες.

Αυτοκατανάλωση με φωτοβολταϊκά

Ο υπουργός προανήγγειλε ακόμη ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση, το οποίο θα επιτρέπει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αξιοποιούν την ενέργεια που παράγουν από τον ήλιο και τον άνεμο, με τη χρήση και συστημάτων αποθήκευσης, εξηγώντας ότι η βασική φιλοσοφία είναι η παραγωγή και αξιοποίηση ενέργειας για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τον ήλιο και τον άνεμο προκειμένου να περιορίσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Μεταξύ άλλων ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στη Βουλγαρία, η οποία έχει επενδύσει σημαντικό μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στην αποθήκευση ενέργειας. Όπως υποστήριξε, παρά την επένδυση αυτή, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της Ελλάδας, όπως είπε, περίπου 1,5 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε 250.000 οικογένειες για δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων, θερμοσιφώνων και νέων κουφωμάτων.

Κατά τον υπουργό, οι παρεμβάσεις αυτές όχι μόνο μείωσαν το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών, αλλά παράλληλα αξιοποίησαν συνεργεία και υλικά που παράγονται στην Ελλάδα.

«Η ανεργία από το 18% έπεσε κάτω από 8%»

Στη συζήτηση για την οικονομία και τις παροχές, ο κ. Παπασταύρου υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική, παραπέμποντας στην πορεία της ανεργίας και του κατώτατου μισθού. «Η ανεργία το 2019 ήταν 18%. Τώρα είναι κάτω από 8%. Ο βασικός μισθός ήταν 650 ευρώ. Τώρα είναι 920», ανέφερε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ανεργία των νέων, που όπως είπε ήταν πάνω από 25%, θα πρέπει να υποχωρήσει στο 6%.

Ανάπτυξη και κοινωνικό μέρισμα

Απαντώντας στην κριτική ότι η κυβέρνηση μεταθέτει πολλές από τις παροχές για μετά τις εκλογές, ο υπουργός υποστήριξε ότι η κυβερνητική πρόταση αφορά τη συνολική πορεία της χώρας.

Όπως είπε, η ανάπτυξη και η δημιουργία πλούτου προϋποθέτουν μια ανταγωνιστική παραγωγική οικονομία και στήριξη της επιχειρηματικότητας.

«Ο πλούτος στην παγκόσμια κοινωνία που ζούμε δημιουργείται με ανταγωνιστική παραγωγική οικονομία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια η πολιτεία μπορεί να τον κατανείμει στις κοινωνικές ομάδες.

Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ακόμη ότι η συνολική πρόοδος της χώρας μπορεί να οδηγήσει σε ατομική προοπτική, ενώ συνέκρινε τη σημερινή κατάσταση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τις οποίες κατηγόρησε για οπισθοχώρηση.

Κλείνοντας, επέμεινε ότι την Τρίτη θα παρουσιαστούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα μέτρα που αφορούν τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

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