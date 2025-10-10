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«Βουτιά» 8% στις πωλήσεις της Shein μετά την αλλαγή δασμολογικής πολιτικής
Επιχειρήσεις
09:38 - 10 Οκτ 2025

«Βουτιά» 8% στις πωλήσεις της Shein μετά την αλλαγή δασμολογικής πολιτικής

Reporter.gr Newsroom
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Οι πωλήσεις της Shein στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί πλήγμα από τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να καταργήσει την απαλλαγή από δασμούς για παραγγελίες προϊόντων αξίας κάτω των 800 δολαρίων – μια πολιτική που είχε συμβάλει σημαντικά στην ταχεία επέκταση της κινεζικής πλατφόρμας λιανικής.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, γνωστή ως «de minimis», έπαψε να ισχύει στις 29 Αυγούστου. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Bloomberg, οι πωλήσεις της Shein στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο μειώθηκαν περίπου κατά 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αυτή η μείωση αποτέλεσε τη δεύτερη χειρότερη μηνιαία επίδοση για την εταιρεία μέσα στην τελευταία τριετία.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι η απόφαση να λήξει το καθεστώς αφορολόγητης εισαγωγής προϊόντων έως 800 δολάρια είχε ως στόχο να αποκαταστήσει δίκαιους όρους ανταγωνισμού υπέρ των αμερικανικών επιχειρήσεων, οι οποίες θεωρούσαν ότι υφίσταντο αθέμιτο ανταγωνισμό από ξένες πλατφόρμες όπως η Shein.

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