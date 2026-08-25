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Καναδάς: «Απάντηση» στις ΗΠΑ με δασμούς έως 50% – Πακέτο στήριξης 7,5 δισ. δολαρίων
Ειδήσεις
20:55 - 25 Αυγ 2026

Καναδάς: «Απάντηση» στις ΗΠΑ με δασμούς έως 50% – Πακέτο στήριξης 7,5 δισ. δολαρίων

Reporter.gr Newsroom
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Κλιμακώνεται η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Οτάβα ανακοίνωσε την επιβολή νέων αντισταθμιστικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, σε απάντηση στα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου και θα κυμαίνονται από 15% έως 50%, ανάλογα με το προϊόν. Τα μέτρα αφορούν περίπου 700 κατηγορίες αμερικανικών προϊόντων, συνολικής αξίας περίπου 27,6 δισ. καναδικών δολαρίων.

Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, γαλακτοκομικά, οικιακές συσκευές, αγροτικός εξοπλισμός, προϊόντα χαρτιού και ηλεκτρονικά. Η καναδική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι δασμοί σχεδιάστηκαν ώστε να αντιστοιχούν στις αμερικανικές επιβαρύνσεις, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην καναδική οικονομία και να ασκηθεί πίεση στην Ουάσινγκτον.

Παράλληλα μέτρα στήριξης

Παράλληλα με τους νέους δασμούς, η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους 7,5 δισ. καναδικών δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων που επηρεάζονται από την κλιμάκωση της εμπορικής σύγκρουσης.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενίσχυση της ρευστότητας των εταιρειών και στήριξη εργαζομένων που κινδυνεύουν να επηρεαστούν από τις νέες εμπορικές επιβαρύνσεις.

Η νέα καναδική κίνηση αποτελεί απάντηση στην απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει δασμούς 50% σε περίπου 27,6 δισ. καναδικών δολαρίων αγαθών, ανεβάζοντας περαιτέρω την ένταση στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η αντιπαράθεση δημιουργεί νέες πιέσεις στις οικονομικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της Βόρειας Αμερικής, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η περαιτέρω κλιμάκωση στις επιχειρήσεις, στις τιμές και στις αλυσίδες εφοδιασμού.

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