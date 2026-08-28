Η λίμνη που… άλλαξε όνομα, αλλά όχι πλευρά

Μια λίμνη, δύο ονόματα και μια ακόμη αφορμή για την Ουάσιγκτον και την Οτάβα να θυμηθούν πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η γειτονία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει νέο όνομα στη Λίμνη Οντάριο, τουλάχιστον για τις ανάγκες της αμερικανικής διοίκησης: «Lake America». Η αλλαγή προβλέπεται να περάσει στα αμερικανικά γεωγραφικά μητρώα, καθώς ο πρόεδρος συνεχίζει την πολιτική του να επαναχαράζει - και ονομαστικά - τον αμερικανικό χάρτη.

Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια: η λίμνη συνορεύει και με τον Καναδά. Και η Οτάβα δεν φαίνεται διατεθειμένη να αλλάξει ταμπέλα.

Η κίνηση του Τραμπ έχει προφανώς εκδικητικό χαρακτήρα, στον απόηχο της νέας κόντρας που ξέσπασε μεταξύ Οτάβα και Ουάσινγκτον, μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου εμπορικού πλαισίου.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ απέρριψε την κίνηση, υπενθυμίζοντας ότι το όνομα «Οντάριο» έχει ρίζες στους αυτόχθονες πληθυσμούς και είναι ηλικίας άνω των 400 ετών — προϋπάρχει, δηλαδή, τόσο της Καναδικής Συνομοσπονδίας όσο και της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι Καναδοί γνωρίζουν επίσης ότι η πραγματικότητα έχει όνομα: Λίμνη Οντάριο — τότε, τώρα και για πάντα», έγραψε ο Κάρνεϊ.

Η απάντηση ήταν χαρακτηριστικά καναδική: χωρίς αλλαγή συνόρων, χωρίς νέους δασμούς και χωρίς να χρειαστεί να ξανασχεδιαστεί ο χάρτης. Απλώς μια υπενθύμιση ότι ένα όνομα που χρησιμοποιείται επί αιώνες δεν αλλάζει απαραίτητα επειδή κάποιος υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα.

Στην άλλη πλευρά των Μεγάλων Λιμνών, πάντως, η νέα ονομασία παρουσιάστηκε πανηγυρικά στον Λευκό Οίκο. Και κάπως έτσι, μέσα στην εμπορική και διπλωματική κόντρα ΗΠΑ–Καναδά, η Λίμνη Οντάριο απέκτησε και δεύτερο όνομα — τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας.

Για τον Καναδά, όμως, το θέμα μοιάζει ήδη λήξαν: Λίμνη Οντάριο. Τότε, τώρα και για πάντα.