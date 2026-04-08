Shell: «Άλμα» κερδών από το trading πετρελαίου εν μέσω της κρίσης της Μέση Ανατολή

Η Shell plc γνωστοποίησε ότι τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο ενισχύθηκαν αισθητά, κυρίως χάρη στις επιδόσεις του τομέα εμπορίας πετρελαίου, παρόλο που ορισμένα περιουσιακά της στοιχεία στη Μέση Ανατολή επηρεάστηκαν από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Σύμφωνα με ενημέρωση που εξέδωσε η εταιρεία σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, ενόψει της ανακοίνωσης των επίσημων αποτελεσμάτων τον επόμενο μήνα, τα έσοδα από το trading πετρελαίου κινήθηκαν σε «σημαντικά υψηλότερα» επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg L.P., αυτή είναι η πρώτη καθοδήγηση από μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία μετά την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας — από το αργό πετρέλαιο μέχρι τα καύσιμα αεροσκαφών — καθώς η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης παγκοσμίως, σχεδόν ανεστάλη.

Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου προκάλεσαν αντίποινα από το Ιράν στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να πληγούν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, όπως διυλιστήρια, πετρελαιοπηγές, λιμάνια και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Ανάμεσα στις ζημιές περιλαμβάνονται και βασικά περιουσιακά στοιχεία της Shell στο μεγάλο ενεργειακό συγκρότημα Ras Laffan στο Κατάρ.

Η εταιρεία διατηρεί επίσης συμμετοχές σε κοινοπραξίες σε χώρες όπως το Ιράκ, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ras Laffan αποτελεί τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό εξαγωγής LNG παγκοσμίως και πριν τις ζημιές εξυπηρετούσε περίπου το 20% των θαλάσσιων μεταφορών φυσικού αερίου διεθνώς. Το συγκρότημα υπέστη εκτεταμένες καταστροφές, ενώ επλήγη και η μεγαλύτερη μονάδα μετατροπής φυσικού αερίου σε υγρά καύσιμα, η οποία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου έναν χρόνο για να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία. Η Shell είναι βασικός εταίρος και στις δύο αυτές εγκαταστάσεις.

Σημαντικές διακυμάνσεις στο πετρέλαιο

Όσον αφορά τις αγορές, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, έπειτα από συμφωνία για εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρά τη διόρθωση αυτή, οι τιμές παραμένουν αυξημένες πάνω από 50% σε σύγκριση με τις αρχές του έτους.

Τα περιθώρια διύλισης της Shell ενισχύθηκαν επίσης, φτάνοντας τα 17 δολάρια ανά βαρέλι το πρώτο τρίμηνο, από 14 δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο.

Πτώση στην παραγωγή φυσικού αερίου

Στον τομέα του ολοκληρωμένου φυσικού αερίου, που περιλαμβάνει LNG και προϊόντα gas-to-liquids στο Κατάρ, η παραγωγή μειώθηκε και διαμορφώθηκε μεταξύ 880.000 και 920.000 βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, έναντι 948.000 το προηγούμενο τρίμηνο.

Η πτώση αυτή συνδέεται άμεσα με τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στις δραστηριότητες της εταιρείας στην περιοχή, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις της Shell προέβλεπαν υψηλότερα επίπεδα παραγωγής.

Ενίσχυση της ρευστότητας από καθυστερημένες εισπράξεις

Τέλος, η εταιρεία ανέφερε ότι το κεφάλαιο κίνησής της κυμαίνεται μεταξύ 10 και 15 δισ. δολαρίων, διευκρινίζοντας ότι το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και αναμένεται να εξοφληθούν μέσα στον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Το κεφάλαιο κίνησης αφορά τα διαθέσιμα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να καλύπτει τις καθημερινές λειτουργικές της ανάγκες.