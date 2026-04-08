ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Shell: «Άλμα» κερδών από το trading πετρελαίου εν μέσω της κρίσης της Μέση Ανατολή
Επιχειρήσεις
13:14 - 08 Απρ 2026

Shell: «Άλμα» κερδών από το trading πετρελαίου εν μέσω της κρίσης της Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Shell plc γνωστοποίησε ότι τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο ενισχύθηκαν αισθητά, κυρίως χάρη στις επιδόσεις του τομέα εμπορίας πετρελαίου, παρόλο που ορισμένα περιουσιακά της στοιχεία στη Μέση Ανατολή επηρεάστηκαν από τη σύγκρουση με το Ιράν.  

Σύμφωνα με ενημέρωση που εξέδωσε η εταιρεία σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, ενόψει της ανακοίνωσης των επίσημων αποτελεσμάτων τον επόμενο μήνα, τα έσοδα από το trading πετρελαίου κινήθηκαν σε «σημαντικά υψηλότερα» επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg L.P., αυτή είναι η πρώτη καθοδήγηση από μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία μετά την έναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας — από το αργό πετρέλαιο μέχρι τα καύσιμα αεροσκαφών — καθώς η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης παγκοσμίως, σχεδόν ανεστάλη.

Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου προκάλεσαν αντίποινα από το Ιράν στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να πληγούν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, όπως διυλιστήρια, πετρελαιοπηγές, λιμάνια και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Ανάμεσα στις ζημιές περιλαμβάνονται και βασικά περιουσιακά στοιχεία της Shell στο μεγάλο ενεργειακό συγκρότημα Ras Laffan στο Κατάρ.

Η εταιρεία διατηρεί επίσης συμμετοχές σε κοινοπραξίες σε χώρες όπως το Ιράκ, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ras Laffan αποτελεί τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό εξαγωγής LNG παγκοσμίως και πριν τις ζημιές εξυπηρετούσε περίπου το 20% των θαλάσσιων μεταφορών φυσικού αερίου διεθνώς. Το συγκρότημα υπέστη εκτεταμένες καταστροφές, ενώ επλήγη και η μεγαλύτερη μονάδα μετατροπής φυσικού αερίου σε υγρά καύσιμα, η οποία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου έναν χρόνο για να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία. Η Shell είναι βασικός εταίρος και στις δύο αυτές εγκαταστάσεις.

Σημαντικές διακυμάνσεις στο πετρέλαιο

Όσον αφορά τις αγορές, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, έπειτα από συμφωνία για εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρά τη διόρθωση αυτή, οι τιμές παραμένουν αυξημένες πάνω από 50% σε σύγκριση με τις αρχές του έτους.

Τα περιθώρια διύλισης της Shell ενισχύθηκαν επίσης, φτάνοντας τα 17 δολάρια ανά βαρέλι το πρώτο τρίμηνο, από 14 δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο.

Πτώση στην παραγωγή φυσικού αερίου

Στον τομέα του ολοκληρωμένου φυσικού αερίου, που περιλαμβάνει LNG και προϊόντα gas-to-liquids στο Κατάρ, η παραγωγή μειώθηκε και διαμορφώθηκε μεταξύ 880.000 και 920.000 βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, έναντι 948.000 το προηγούμενο τρίμηνο.

Η πτώση αυτή συνδέεται άμεσα με τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στις δραστηριότητες της εταιρείας στην περιοχή, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις της Shell προέβλεπαν υψηλότερα επίπεδα παραγωγής.

Ενίσχυση της ρευστότητας από καθυστερημένες εισπράξεις

Τέλος, η εταιρεία ανέφερε ότι το κεφάλαιο κίνησής της κυμαίνεται μεταξύ 10 και 15 δισ. δολαρίων, διευκρινίζοντας ότι το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και αναμένεται να εξοφληθούν μέσα στον Απρίλιο ή τον Μάιο.

Το κεφάλαιο κίνησης αφορά τα διαθέσιμα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να καλύπτει τις καθημερινές λειτουργικές της ανάγκες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ
Χρηματιστήρια

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ
Ναυτιλία

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία
Ειδήσεις

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία

Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:45

DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
13/07/2026 - 23:35

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Πολιτική
13/07/2026 - 23:31

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 23:26

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:20

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Ακίνητα
13/07/2026 - 23:12

Kλειστά ακίνητα - Σπίτια Airbnb: «Επί τάπητος» ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για μπουν σε ενοικίαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:10

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 22:55

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Οικονομία
13/07/2026 - 22:35

ΥΠΕΘΟ: Διενέργεια Πανελλήνιας Έρευνας για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Πολιτική
13/07/2026 - 22:32

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 22:20

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Magazino
13/07/2026 - 22:14

«Αυτί του κολυμβητή»: Πώς θα προστατεύσετε το παιδί σας από τη συχνότερη λοίμωξη του καλοκαιριού

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:50

Κάλας: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 21:41

ElvalHalcor: Πράσινο φως για ΑΜΚ-μαμούθ €250 εκατ. - Έως 75 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:33

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 21:25

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:15

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ

Υγεία
13/07/2026 - 21:11

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

ΕΝΔΥΣΗ
13/07/2026 - 20:59

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Πολιτική
13/07/2026 - 20:58

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Ειδήσεις
13/07/2026 - 20:43

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

Ναυτιλία
13/07/2026 - 20:41

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 20:34

Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 20:25

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

Τεχνολογία
13/07/2026 - 20:14

Η ελληνική καινοτομία ταξιδεύει με το Πλαίσιο: Διεθνής διάκριση για τη MakerLab Elite στο RoboCup 2026

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 20:00

Μάχη αντοχής στα χρηματιστήρια της Ευρώπης: Ανάκαμψη μετά το αρχικό sell-off

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13/07/2026 - 19:50

L'Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 19:40

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Οικονομία
13/07/2026 - 19:22

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ