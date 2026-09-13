Τα πολιτικά μηνύματα Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ: Πώς το τελευταίο μίλι της ΝΔ μπορεί να γίνει... πράσινο μίλι

Σαφές εκλογικό στίγμα και μήνυμα πολιτικής αυτονομίας επιχείρησε να εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, θέτοντας ως βασικό στόχο την πρώτη θέση για το ΠΑΣΟΚ και αποκλείοντας εκ νέου το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής (13/9), ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε ευθέως την πρωτιά του κόμματος με την πολιτική αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι «πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ηττηθεί η ΝΔ». Με αυτό το δίλημμα επιχειρεί να διαμορφώσει και το βασικό πολιτικό αφήγημα του ΠΑΣΟΚ προς τις κάλπες: ισχυρό ΠΑΣΟΚ ως προϋπόθεση για αλλαγή κυβέρνησης και όχι ως συμπληρωματικός εταίρος μιας νέας κυβερνητικής συνεργασίας.

«Δεν υπάρχει συνεργασία με τη ΝΔ»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ανδρουλάκης στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Επανέλαβε ότι η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία είναι πολιτική και δεν αλλάζει, χαρακτηρίζοντάς την παράλληλα «αξιακή» επιλογή.

Με τον τρόπο αυτό, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση περί μετεκλογικής σύμπραξης με τη ΝΔ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ως κεντρικό στόχο την αυτόνομη εκλογική ενίσχυση. Το μήνυμα Ανδρουλάκη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προσέρχεται στις εκλογές με στόχο απλώς να καταγράψει ένα ισχυρό ποσοστό, αλλά για να διεκδικήσει την πρώτη θέση.

Το ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητική πρόταση

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις συνεργασίες στο περιεχόμενο της διακυβέρνησης. Υποστήριξε ότι το κόμμα διαθέτει ολοκληρωμένο, συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, απαντώντας στην κριτική για το δημοσιονομικό κόστος των προτάσεών του.

Στη συνέντευξη επέμεινε σε μέτρα όπως η σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Παράλληλα, έδωσε βάρος στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στις επενδύσεις και στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

Επίθεση στη ΝΔ και άνοιγμα στην κοινωνία

Το δεύτερο βασικό μήνυμα ήταν η προσπάθεια να εμφανιστεί το ΠΑΣΟΚ ως ο πολιτικός φορέας που μπορεί να εκφράσει τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση χωρίς να διολισθήσει σε μια λογική απλής αντιπολίτευσης.

Ο Ανδρουλάκης επιτέθηκε στη ΝΔ για την οικονομική πολιτική, την ακρίβεια και τη λειτουργία των θεσμών, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα των υποκλοπών. Για τον ίδιο, η υπόθεση δεν κλείνει χωρίς την απόδοση ευθυνών σε όσους, όπως υποστήριξε, επιχείρησαν να δημιουργήσουν «παρακράτος» στη χώρα.

Στο πολιτικό επίπεδο, η παρουσία του στη ΔΕΘ δείχνει μια στρατηγική με τρεις άξονες: πρωτιά στις εκλογές, πολιτική αυτονομία και διεκδίκηση κυβερνητικού ρόλου. Το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ πλέον είναι να μετατρέψει αυτή τη στρατηγική σε εκλογική δυναμική, απευθυνόμενο τόσο στον παραδοσιακό χώρο της Κεντροαριστεράς όσο και σε ψηφοφόρους που αναζητούν εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη ΝΔ.

Αιχμές και προς τον Αλέξη Τσίπρα

Στο κάδρο του Νίκου Ανδρουλάκη βρέθηκε, εμμέσως, και ο Αλέξης Τσίπρας, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απορρίπτει τη λογική επιστροφής σε παλαιά πολιτικά σχήματα και πρόσωπα ως απάντηση στο σημερινό πολιτικό σκηνικό. Το μήνυμα ήταν ότι η συζήτηση για την επόμενη ημέρα δεν μπορεί να βασίζεται σε «αναπαλαιώσεις», αλλά σε ένα νέο πολιτικό σχέδιο με το ΠΑΣΟΚ σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των διεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς και των σεναρίων που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να εξετάζει τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις. Ο Ανδρουλάκης, πάντως, επιδιώκει να διατηρήσει το ΠΑΣΟΚ ως τον βασικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να αφήνει χώρο για μια συζήτηση που θα έθετε το κόμμα υπό την ομπρέλα ενός ευρύτερου εγχειρήματος.

Εξήγησε τέλος πως αν και το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά στην Αριστερά, το να προκύψει μία συγκυβέρνηση όπως αυτή της Ισπανίας (με σοσιαλδημοκράτες και αριστερούς) δεν είναι απλή υπόθεση.

Έθεσε μάλιστα τα εθνικά θέματα ως βασική προϋπόθεση για κυβερνητική συνεργασία με αριστερά κόμματα. Πάντως, δεσμεύθηκε πως αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα δεν θα υπάρξει ακυβερνησία και προφανώς το βλέμμα του είναι στραμμένο στα αριστερά του.