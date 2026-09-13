Οι πλούσιοι Ευρωπαίοι μετακινούνται προς τον Βορρά καθώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες

Οι βόρειες περιοχές της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας γίνονται πιο ελκυστικές για τους αγοραστές, καθώς οι πυρκαγιές και η ξηρασία πλήττουν τις θερμές περιοχές του Νότου.

Μετά από σχεδόν μία δεκαετία στην Κόστα ντελ Σολ της Ισπανίας, η ζέστη είχε γίνει αφόρητη για την Gabriele Pohl. Οι θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 38 βαθμούς κελσίου δυσκόλευαν τις μετακινήσεις της κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι ελλείψεις νερού καθιστούσαν μη βιώσιμη την επιχείρησή της, η οποία χρησιμοποιεί άλογα για την εκπαίδευση και καθοδήγηση στελεχών επιχειρήσεων.

Τον περασμένο χειμώνα, εκείνη και ο σύζυγός της μετακόμισαν στο Tomiño, μια μικρή πόλη της Γαλικίας, στη βόρεια Ισπανία, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία.

«Αν θέλεις αρκετό νερό, καλές θερμοκρασίες, πράσινα λιβάδια, καλό φαγητό και καλό κρασί, πρέπει να κινηθείς προς τα βορειοδυτικά», δήλωσε η 58χρονη Pohl.

Είναι, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, μία από τους ολοένα και περισσότερους Ευρωπαίους που μετακινούνται προς τον Βορρά αναζητώντας πιο δροσερό καιρό και πιο πράσινο περιβάλλον.

Η ξηρασία και τα κύματα καύσωνα μετέτρεψαν μεγάλο μέρος της Ευρώπης σε «πυριτιδαποθήκη» αυτό το καλοκαίρι, με δασικές πυρκαγιές να μαίνονται σε περιοχές της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας. Τα επίπεδα των ποταμών στη Γερμανία έπεσαν σε ιστορικά χαμηλά, ενώ τα καταπράσινα λιβάδια της Αγγλίας έγιναν κίτρινα σαν άχυρο. Οι συνθήκες αυτές έχουν συμβάλει στο να γίνουν νέες περιοχές της ηπείρου πιο ελκυστικές για τους πλούσιους και τη μεσαία τάξη της Ευρώπης.

Τα στοιχεία για την εσωτερική μετανάστευση είναι αποσπασματικά, όμως τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την Ισπανία, για το 2024, έδειξαν ότι οι βόρειες επαρχίες παρουσίασαν αύξηση του πληθυσμού τους, καθώς Ισπανοί μετακινήθηκαν εκεί από άλλες περιοχές της χώρας. Οι τιμές των ακινήτων δείχνουν ότι η τάση αυτή συνεχίστηκε.

Οι τιμές των κατοικιών στις βόρειες ισπανικές επαρχίες, όπως η Cantabria και η Asturias, αυξήθηκαν κατά 17,2% και 14,1% αντίστοιχα σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Idealista, ισπανικής ιστοσελίδας αγοραπωλησιών ακινήτων. Πρόκειται για πολύ ταχύτερη αύξηση από εκείνη σε μεγάλες πόλεις όπως η Barcelona και η Madrid, όπου οι τιμές έχουν αυξηθεί περίπου 7%.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Γαλλία, όπου πόλεις όπως η Caen, η Le Havre και η Brest στις ακτές του Ατλαντικού κατέγραψαν περίπου 9% αύξηση στις τιμές των ακινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τους Notaires de France, έναν κατάλογο Γάλλων συμβολαιογράφων που δημοσιεύει στοιχεία για την αγορά ακινήτων. Το Bordeaux, το οποίο έχει πληγεί φέτος από τεράστιες δασικές πυρκαγιές, κατέγραψε πτώση 2%.

Η 53χρονη Florence Chapelier μετακόμισε πέρυσι από τη νότια Γαλλία στη Νορμανδία, μεταφέροντας μαζί της και την επιχείρηση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που διατηρεί με τον σύζυγό της.

Όπως είπε, τα καλοκαίρια στην Aix-en-Provence, όπου ζούσε προηγουμένως, είχαν γίνει τόσο ζεστά ώστε οι γάτες της δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν.

«Είχε γίνει μια μόνιμη μάχη ενάντια στο κλίμα. Απλώς επιβιώναμε, δεν ζούσαμε», δήλωσε η Chapelier.

Ανέφερε ότι πλέον έχει μετακομίσει σε ένα πολύ μεγαλύτερο ακίνητο, πληρώνοντας το ίδιο ποσό με εκείνο που κόστιζε το παλιό της σπίτι. Παράλληλα, μπορεί να επιστρέψει στα χόμπι της, όπως η κηπουρική και η κολύμβηση, τα οποία είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει το καλοκαίρι, καθώς στο προηγούμενο σπίτι της έπρεπε να παραμένει σε εσωτερικό χώρο.

Στις περιοχές της Ισπανίας, ο μεγαλύτερος αριθμός ημερών με θερμοκρασίες άνω των 95 βαθμών Φαρενάιτ (περίπου 35°C) τείνει να συνδέεται με χαμηλότερες τιμές πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, σύμφωνα με έρευνα του Adrian Fernandez-Perez, επίκουρου καθηγητή στο University College Dublin.

«Για τους κατασκευαστές και τους επενδυτές ακινήτων, αυτό αναδεικνύει κερδοφόρες ευκαιρίες σε πιο δροσερές περιοχές, όπου η ζήτηση για κατοικίες μετατοπίζεται», δήλωσε ο Fernandez-Perez.

Και δεν είναι μόνο η ζέστη. Ερευνητές στην Ιταλία έχουν επίσης διαπιστώσει ότι οι παρατεταμένες ξηρασίες μπορεί να αποτελούν παράγοντα που ωθεί τους ανθρώπους να μετακινηθούν, εγκαταλείποντας αγροτικές κοινότητες προς αναζήτηση πιο βιώσιμων και παραγωγικών εκτάσεων γης. Οι καλλιεργητές ελιάς στην Ιταλία, για παράδειγμα, έχουν μετακινηθεί προς τον Βορρά τα τελευταία χρόνια.

Η αύξηση των ασφαλίστρων αποτελεί επίσης έναν λόγο για ορισμένους ανθρώπους. Στη Γαλλία, τα ασφάλιστρα για την ασφάλιση κατοικίας πολλαπλών κινδύνων, η οποία περιλαμβάνει και φυσικές καταστροφές, αυξήθηκαν κατά 8,4% το 2025, σύμφωνα με τη France Assureurs, έναν κλαδικό φορέα.

Τα ασφάλιστρα που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές αναμένεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 200% έως το 2050 στις νότιες περιοχές, έναντι αυξήσεων της τάξης του 100% στις πιο βόρειες και ηπειρωτικές περιοχές, σύμφωνα με ανάλυση της γαλλικής Αρχής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης, η οποία εποπτεύει τους τραπεζικούς και ασφαλιστικούς τομείς της χώρας.

«Όλα όσα επηρεάζουν το σπίτι σας, το στεγαστικό σας δάνειο, την αξία του ακινήτου σας, τη δυνατότητά σας να ασφαλίσετε το σπίτι σας οικονομικά, τους φόρους ακίνητης περιουσίας — όλα αυτά τείνουν να παίζουν ρόλο στις αποφάσεις των ανθρώπων σχετικά με το αν θα παραμείνουν σε μια συγκεκριμένη κοινότητα ή αν θα μετακινηθούν κάπου αλλού», δήλωσε η Koko Warner, διευθύντρια του International Climate Observatory του University of Pennsylvania.

Ο FJ Unger, ένας 65χρονος επιχειρηματίας, μετακόμισε στη Γαλικία, στη βορειοδυτική Ισπανία, το 2022, προσελκυόμενος εν μέρει από τα σχετικά δροσερά καλοκαίρια.

Οι μεγάλες παραλίες, το υψηλής ποιότητας φαγητό και οι χαμηλότερες τιμές κατοικιών αποτέλεσαν επιπλέον πλεονεκτήματα, είπε.

«Αναπτύσσεται», δήλωσε ο Unger αναφερόμενος στη Γαλικία, προσθέτοντας ότι δεν είναι μόνο οι Ισπανοί που μετακομίζουν στην περιοχή. Έχει γίνει επίσης δημοφιλής προορισμός για Γερμανούς, Ελβετούς και Ολλανδούς μετανάστες.

«Οπουδήποτε αλλού στην Ισπανία, πλέον βλέπεις σχεδόν όλες τις περιοχές να κυμαίνονται μεταξύ 32–41°C», είπε ο Unger. «Αυτό είναι βράσιμο.»