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Πολιτική
16:53 - 13 Σεπ 2026

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης στην εποχή του «λεφτά υπάρχουν» και του «δωσ’ τα όλα»

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στις προγραμματικές προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόταση για τετραήμερη εργασία, τον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, την εξαγορά «κόκκινων» δανείων και τις μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Ο κ. Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη Τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του «λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του «δωσ’ τα όλα», με τη μόνη διαφορά ότι, από τότε μέχρι σήμερα, έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά.

Έταξε, μεταξύ άλλων, τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά «κόκκινων» δανείων, γενικές μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων και άλλα μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων. Το μόνο που «ξέχασε» να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα: ο ελληνικός λαός.

Τελικά, αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του «προγράμματός» τους. Όπως και να έχει, αν και δεν μπορούμε να κάνουμε τον «διαιτητή» για το ποιος αντέγραψε πρώτος τον άλλον, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας και ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής».

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