Μακεδονία: Εξάρθρωση σπείρας τηλεφωνικών απατών εις βάρος ηλικιωμένων - Λεία πάνω από €30.000

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας, συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα στις περιοχές της Φλώρινας και της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα την εμπλοκή συγγενικού προσώπου των θυμάτων σε τροχαίο ατύχημα.

Οι τρεις συλληφθέντες είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα» και φέρονται να συμμετείχαν σε δύο περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων, ηλικίας 85 και 87 ετών, σε περιοχές της Φλώρινας, αποσπώντας συνολικά 32.410 ευρώ. Από το ποσό αυτό, οι Αρχές εντόπισαν και επέστρεψαν στους δικαιούχους τους 27.380 ευρώ.

Παράλληλα, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι δύο καταζητούμενοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματα, παρουσιάζοντας ψευδώς πως συγγενικό τους πρόσωπο είχε τραυματιστεί και χρειαζόταν επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ζητώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.