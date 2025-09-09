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Σεισμός Εύβοια: Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ
Ειδήσεις
08:48 - 09 Σεπ 2025

Σεισμός Εύβοια: Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ

Reporter.gr Newsroom
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Δεν υπάρχει κανένας μα κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για τον ισχυρό σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Νέων Στύρων Ευβοίας, ανέφερε ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

«Μέχρι τώρα σημειώθηκαν τουλάχιστον 15 δονήσεις με μέγεθος έως 2,7 Ρίχτερ. Έχουμε να κάνουμε μάλλον με τον κύριο σεισμό, ωστόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμα για να δούμε την εξέλιξης της σεισμικής ακολουθίας» δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας ενώ υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα, η περιοχή είναι μία περιοχή που δεν δίνει συνήθως μεγαλύτερους σεισμούς με βάση τα ιστορικά και ενόργανα δεδομένα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της ακολουθίας αλλά δεν υπάρχει κανένας μα κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές. Η Πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε περιπολίες με διασπορά οχημάτων σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Πολλοί κάτοικοι των Νέων Στύρων πέρασαν το βράδυ τους σε εξωτερικούς χώρους φοβούμενοι μεγαλύτερο σεισμό. «Ο σεισμός είχε διάρκεια και ανησυχήσαμε πολύ. Πρώτη φορά νιώσαμε τόσο δυνατό σεισμό στην περιοχή μας» δήλωσε κάτοικος των Νέων Στύρων στην απεσταλμένη της ΕΡΤ Μαρία Σταθοπούλου.

Επιπλέον το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής καθώς και της ΕΛ.ΑΣ. και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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