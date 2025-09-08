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Στεγαστική κρίση ή εργολαβικά συμφέροντα; Σκληρή μάχη στη Βουλή για την κοινωνική κατοικία
Πολιτική
23:10 - 08 Σεπ 2025

Στεγαστική κρίση ή εργολαβικά συμφέροντα; Σκληρή μάχη στη Βουλή για την κοινωνική κατοικία

Reporter.gr Newsroom
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Το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή που εισάγεται αύριο στην ολομέλεια της Βουλής, στοχεύει στη διεύρυνση των μέσων στέγασης για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες μέσω της ανέγερσης και μίσθωσης κοινωνικών κατοικιών σε προσιτές τιμές. 

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει την ανάγκη στέγης για τρίτεκνες οικογένειες, οικογένειες με άτομα με αναπηρία και άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, προωθώντας παράλληλα και την ισόβια πιστοποίηση της τριτεκνικής ιδιότητας. Η ΝΔ χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο εφαρμόσιμο και απαραίτητο εργαλείο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, τονίζοντας τη χρήση δημόσιας περιουσίας και την ενεργειακή αναβάθμιση των νέων κατοικιών.

«Νομοθετούμε για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για να έχουν ένα σπίτι αξιοπρεπές κι ένα σπίτι προσιτό, για να αυξήσουμε το στεγαστικό απόθεμα σε όλη τη Χώρα, για να γκρεμίσουμε τα εμπόδια, διευκολύνοντας τις μεγάλες, τις τρίτεκνες οικογένειες, για να βοηθήσουμε τις οικογένειες που μεγαλώνουν στο σπίτι τους τα παιδιά με αναπηρία και θέλουν να έχουν μια δομή για το Σαββατοκύριακο που οι γονείς μπορεί να πρέπει να φύγουν», ανέφερε ο υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, κλείνοντας, νωρίτερα σήμερα, τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Η υπουργός αναφέρθηκε στη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης σημειώνοντας ότι ήδη με τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», έχουν σήμερα το σπίτι τους 21.000 πολίτες.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση εκφράζει έντονη κριτική τονίζοντας:

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο είναι ασαφές, ιδιωτικοποιεί το πρόβλημα και λείπουν σαφείς κανόνες για το δημόσιο όφελος. Επικρίνει την έλλειψη μόνιμου δικτύου στήριξης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ανεπαρκή τις παρεμβάσεις, σχολιάζοντας ότι το πρόγραμμα είναι μικρό και ασύγκριτο με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση για εξυπηρέτηση εργολαβικών συμφερόντων.

Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση και τις προηγούμενες για την ιδιωτικοποίηση της κατοικίας και την απώλεια δημόσιας περιουσίας.

Η Ελληνική Λύση ζητά άμεσα πρακτικά μέτρα και διαφάνεια στην εφαρμογή των προγραμμάτων.

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει την καθυστέρηση στην εφαρμογή του νόμου και την ανεπαρκή ρύθμιση των κοινωνικών μισθώσεων.

Η «Νίκη» και η Πλεύση Ελευθερίας τονίζουν την εξυπηρέτηση συμφερόντων εργολάβων και την παραχώρηση δημόσιας περιουσίας στους ιδιώτες.

Συνολικά, το νομοσχέδιο προσπαθεί να βρει λύσεις σε μια βαθιά στεγαστική κρίση, αλλά η αντιπολίτευση επικεντρώνει την κριτική της στις σοβαρές ελλείψεις, τις ασαφείς διατάξεις αλλά και τους φόβους για ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής κατοικίας.

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