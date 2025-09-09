ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έντονη σεισμική δόνηση στην Εύβοια, αισθητή στην Αθήνα
Ειδήσεις
00:31 - 09 Σεπ 2025

Έντονη σεισμική δόνηση στην Εύβοια, αισθητή στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έντονη σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (9/9) στην Εύβοια και ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στην Αθήνα.

Το επίκεντρο, σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή του Γεωδυναμικού εντοπίζεται στα Νέα Στύρα Εύβοιας.

Οι πρώτες μετρήσεις έκαναν λόγο για δόνηση από 4,8 έως και 5,3 ρίχτερ. Τελικά, φαίνεται πως η δόνηση ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας.

Συγκεκριμένα, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και το εστιακό βάθος στα 2,3 χιλιόμετρα.

Στις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ, ο Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας ότι η περιοχή του ρήγματος θεωρείται «ασεισμική», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να δώσει, με βάση πάντα τις πρώτες εκτιμήσεις, μεγαλύτερα σεισμικά γεγονότα, καθώς δεν βρίσκεται κοντά σε μεγάλα ρήγματα όπως αυτό του Ωρωπού, το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει σεισμούς ακόμη και 6,5 Ρίχτερ.

Προσέθεσε, παρ' όλα αυτά, ότι «θα υπάρξουν και μετασεισμοί», ενώ σημείωσε πως για την ώρα «βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων». Μισή ώρα μετά τον κύριο σεισμό - μέχρι τη 1:00 τα ξημερώματα, δηλαδή - σημειώθηκε ένας μετασεισμός μικρής έντασης, των 2,5 Ρίχτερ.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν κλήσεις ούτε προς το ΕΚΑΒ ούτε προς την Πυροσβεστική.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 01:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέλος εποχής στο Σινά: Το Πατριαρχείο απομάκρυνε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό
Ειδήσεις

Τέλος εποχής στο Σινά: Το Πατριαρχείο απομάκρυνε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

BP και Αίγυπτος συμμαχούν για το φυσικό αέριο με 5 νέα πηγάδια στη Μεσόγειο
Επιχειρήσεις

BP και Αίγυπτος συμμαχούν για το φυσικό αέριο με 5 νέα πηγάδια στη Μεσόγειο

Πιερρακάκης: Το δημογραφικό είναι εθνική προτεραιότητα - Στη ΔΕΘ η μεγαλύτερη φορολογική μείωση της μεταπολίτευσης
Οικονομία

Πιερρακάκης: Το δημογραφικό είναι εθνική προτεραιότητα - Στη ΔΕΘ η μεγαλύτερη φορολογική μείωση της μεταπολίτευσης

Μαδούρο σε πολεμική ετοιμότητα: 25.000 στρατιώτες σε ακτές και σύνορα εν μέσω «σύγκρουσης» με ΗΠΑ
Ειδήσεις

Μαδούρο σε πολεμική ετοιμότητα: 25.000 στρατιώτες σε ακτές και σύνορα εν μέσω «σύγκρουσης» με ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια
Ακίνητα

Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Ο Χρυσοχοΐδης άκουσε τα προβλήματα των εμπόρων της Αθήνας - Πρώτο θέμα η ασφάλεια
ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο Χρυσοχοΐδης άκουσε τα προβλήματα των εμπόρων της Αθήνας - Πρώτο θέμα η ασφάλεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 23:20

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ανηλίκου με οπαδικό υπόβαθρο στην Καλλιθέα – 7 συλλήψεις

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:59

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 22:40

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:20

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:17

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Magazino
26/06/2026 - 22:00

Πώς το έδαφος αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και περπατάμε στην πόλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:59

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 21:40

Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις μας»

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:20

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση για κάτω των 17

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:07

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 21:00

Τέλος στις έξτρα χρεώσεις της Ryanair: Δωρεάν θέσεις δίπλα στα παιδιά για όλους τους γονείς

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:59

ΕΛΑΣ: Κυκλοφορεί παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:48

«Σφραγίζεται» η κατάπαυση πυρός Ισραήλ–Λιβάνου: Κατέληξαν σε συμφωνία, δηλώνει ο Ρούμπιο

Ειδήσεις
26/06/2026 - 20:40

Βρυξέλλες: Τέλος 15% στις εξαγωγές σκραπ αλουμινίου για να συγκρατηθούν οι πρώτες ύλες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/06/2026 - 20:20

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.: Συμφωνία για τον αρχικό σχεδιασμό του έργου αναβάθμισης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Υποχώρηση των χρηματιστηρίων με αιχμή την τεχνολογία και τα chips

Εργασιακά
26/06/2026 - 19:45

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου

Ειδήσεις
26/06/2026 - 19:25

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
26/06/2026 - 19:10

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ