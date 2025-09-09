Έντονη σεισμική δόνηση στην Εύβοια, αισθητή στην Αθήνα

Έντονη σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (9/9) στην Εύβοια και ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στην Αθήνα.

Το επίκεντρο, σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή του Γεωδυναμικού εντοπίζεται στα Νέα Στύρα Εύβοιας.

Οι πρώτες μετρήσεις έκαναν λόγο για δόνηση από 4,8 έως και 5,3 ρίχτερ. Τελικά, φαίνεται πως η δόνηση ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας.

Συγκεκριμένα, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Ευβοίας και το εστιακό βάθος στα 2,3 χιλιόμετρα.

Στις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ, ο Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας ότι η περιοχή του ρήγματος θεωρείται «ασεισμική», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να δώσει, με βάση πάντα τις πρώτες εκτιμήσεις, μεγαλύτερα σεισμικά γεγονότα, καθώς δεν βρίσκεται κοντά σε μεγάλα ρήγματα όπως αυτό του Ωρωπού, το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει σεισμούς ακόμη και 6,5 Ρίχτερ.

Προσέθεσε, παρ' όλα αυτά, ότι «θα υπάρξουν και μετασεισμοί», ενώ σημείωσε πως για την ώρα «βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων». Μισή ώρα μετά τον κύριο σεισμό - μέχρι τη 1:00 τα ξημερώματα, δηλαδή - σημειώθηκε ένας μετασεισμός μικρής έντασης, των 2,5 Ρίχτερ.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν κλήσεις ούτε προς το ΕΚΑΒ ούτε προς την Πυροσβεστική.