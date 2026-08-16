Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους μετά τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε περιοχή στην ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, αποκλείοντας δρόμους και προκαλώντας κατολισθήσεις, ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή.

Τριάντα έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από τον σεισμό του Σαββάτου το πρωί στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, ενώ 77 υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα, δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Benjamin Paulus Octavianus κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής σύσκεψης.

Ο σεισμός, ο οποίος ακολουθήθηκε από περίπου 341 μετασεισμούς, είναι ο φονικότερος που έχει σημειωθεί στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας από τον σεισμό του 2022 στη Δυτική Ιάβα, ο οποίος είχε προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων.

Περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι στην περιοχή Sikka απομακρύνθηκαν μόνοι τους από τις εστίες τους ή βρήκαν καταφύγιο σε αθλητικό στάδιο, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB.

Ορισμένοι κάτοικοι της Sikka παρέμειναν εγκλωβισμένοι έξω από τα κατεστραμμένα σπίτια τους, κάτω από πρόχειρες σκηνές κατασκευασμένες από μουσαμάδες, ενώ άλλοι έλαβαν ιατρική περίθαλψη σε σκηνή έξω από νοσοκομείο στην παραθαλάσσια πόλη Maumere.

«Πήρα μαζί μου μόνο το σώμα μου», δήλωσε στο Reuters ο 63χρονος Abdul Mutas, αφού πέρασε τη νύχτα μαζί με την οικογένειά του πάνω σε έναν μουσαμά, περιτριγυρισμένος από δέντρα στην πόλη Sikka. «Η παλίρροια ανέβαινε, οπότε τρέξαμε», είπε, περιγράφοντας την αντίδρασή τους στον σεισμό.

«Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Sikka δεν τολμούσαν να μείνουν μέσα στα σπίτια τους, οπότε κοιμήθηκαν σε βεράντες ή σε σκηνές έξω», δήλωσε στο ειδησεογραφικό κανάλι KompasTV ο Simon Subandi, αναπληρωτής κυβερνήτης της Sikka.

Περισσότεροι από 3.500 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, δήλωσε ο υπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου Teddy Indra Wijaya.

Οι διασώστες έφτασαν σε τμήματα της Maumere που είχαν αποκλειστεί από κατολισθήσεις, ανακοίνωσε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας. Δεν υπήρχε άμεση καταμέτρηση των αγνοουμένων, όμως, σύμφωνα με την BNPB, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια. Περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

Είκοσι πρατήρια καυσίμων παρέμεναν εκτός λειτουργίας εξαιτίας διακοπών ρεύματος, ανακοίνωσε η κρατική ενεργειακή εταιρεία Pertamina.

Η κυβέρνηση της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει την επαρχία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την BNPB. Αυτό θα επέτρεπε στις αρχές να κινητοποιήσουν περισσότερους πόρους και χρηματοδότηση.

Η περιοχή που επλήγη από τον σεισμό είχε χτυπηθεί και το 1992 από σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών, ο οποίος είχε προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με την υπηρεσία γεωφυσικής της Ινδονησίας.

Η Ινδονησία, ένα τεράστιο αρχιπέλαγος με πληθυσμό περίπου 290 εκατομμυρίων ανθρώπων, βρίσκεται πάνω στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ιδιαίτερα σεισμογενή ζώνη όπου συναντώνται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας συχνούς σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις.