ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Η Ελλάδα καταδικάζει με σαφήνεια τη φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ, εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αναφέρει στην ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση του για την σημερινή (8/9) πολύνεκρη επίθεση, το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για πολιτική λύση που θα φέρει σταθερότητα και θα σταματήσει τον κύκλο βίας.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του αναφέρει: «Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας και τον τερματισμό του κύκλου της βίας».