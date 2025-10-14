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Στα χέρια των Αρχών ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
Ειδήσεις
16:33 - 14 Οκτ 2025

Στα χέρια των Αρχών ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Reporter.gr Newsroom
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Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (14/10) ο δράστης της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ενώ νωρίτερα σήμερα είχε παραδοθεί ο συνεπιβάτης στο μηχανάκι. 

Πρόκειται για έναν 22χρονο φίλο του νεαρού που παραδόθηκε νωρίτερα στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε ότι ήταν ο συνεπιβάτης στο μηχανάκι που οδηγούσε ο δράστης και που χρησιμοποιήθηκε ως όχημα διαφυγής από το σημείο της διπλής δολοφονίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 22χρονος συνελήφθη στην περιοχή της Καλλιθέας όπου και κυκλοφορούσε μεταμφιεσμένος προκειμένου να μην γίνει αντιληπτός από την Αστυνομία.

Ο 22χρονος κατηγορείται ότι ευθύνεται για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 50χρονου επιστάτη στην περιοχή της Φοινικούντας.

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