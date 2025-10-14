Στα χέρια των Αρχών ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Πρόκειται για έναν 22χρονο φίλο του νεαρού που παραδόθηκε νωρίτερα στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε ότι ήταν ο συνεπιβάτης στο μηχανάκι που οδηγούσε ο δράστης και που χρησιμοποιήθηκε ως όχημα διαφυγής από το σημείο της διπλής δολοφονίας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 22χρονος συνελήφθη στην περιοχή της Καλλιθέας όπου και κυκλοφορούσε μεταμφιεσμένος προκειμένου να μην γίνει αντιληπτός από την Αστυνομία.
Ο 22χρονος κατηγορείται ότι ευθύνεται για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 50χρονου επιστάτη στην περιοχή της Φοινικούντας.