Μακρόν: Απειλεί με διάλυση της εθνοσυνέλευσης σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας στον Λεκορνί

Σε κλίμα πολιτικής έντασης κινείται το Παρίσι, καθώς ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης του νέου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί θα οδηγήσει σε διάλυση του κοινοβουλίου και προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Σύμφωνα με τη γαλλική κυβερνητική εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζιόν, ο Μακρόν ξεκαθάρισε πως «κάθε πρόταση δυσπιστίας θα θεωρηθεί πρόταση διάλυσης», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η προειδοποίηση του Γάλλου προέδρου ήρθε λίγες ώρες αφότου το Σοσιαλιστικό Κόμμα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να καταθέσει πρόταση μομφής, εφόσον η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά του. Το κόμμα της κεντροαριστεράς ζητά:

Πλήρη και άμεση αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ειδικά των διατάξεων που αυξάνουν την ηλικία συνταξιοδότησης. Δέσμευση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί το άρθρο 49.3 του Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρακάμπτει την ψήφιση νομοσχεδίων. Χαλάρωση των δημοσιονομικών περικοπών που περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό.

Η πολιτική ομιλία του Λεκορνί, που προγραμματίζεται για απόψε, αναμένεται να καθορίσει τις εξελίξεις. Εάν ο πρωθυπουργός δεν κάνει πίσω στις βασικές κυβερνητικές επιλογές, οι Σοσιαλιστές είναι έτοιμοι να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία μομφής, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία, μόλις λίγους μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές.