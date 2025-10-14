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Νέες τιμές BYD με συνολικό όφελος έως €13.500
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:11 - 14 Οκτ 2025

Νέες τιμές BYD με συνολικό όφελος έως €13.500

Νίκος Λιβανός
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Η BYD, κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών και plug-in hybrid οχημάτων παγκοσμίως και Νο 1 σε πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ελλάδα*, σε συνεργασία με τον Όμιλο Σφακιανάκη, ανακοινώνει νέες, άκρως ανταγωνιστικές τιμές και στα επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας μέσω του προγράμματος “ELECTRIC BONUS”.

Με την ενίσχυση της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος» και την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου (όφελος €1.500) οι υποψήφιοι αγοραστές απολαμβάνουν συνολικό όφελος έως €13.500***, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.

BYD DOLPHIN SURF από € 17.290

Το νέο BYD DOLPHIN SURF, το «World Urban Car of the Year», εισάγει την τεχνολογία BYD στην πιο προσιτή της μορφή, συνδυάζοντας ευελιξία, πλούσιο εξοπλισμό και την ασφάλεια της επαναστατικής Blade Battery.

Έκδοση

Χωρητικότητα μπαταρίας

Ισχύς (kW/PS)

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

Electric Bonus

Επιδότηση ΚΗ3

Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Active

30 kWh

65 / 89

€ 20.790

€ 500

€ 3.000

€ 17.290

Boost

43,2 kWh

65 / 89

€ 23.790

€ 800

€ 3.000

€ 19.990

Comfort

43,2 kWh

115 / 157

€ 25.990

€ 1.500

€ 3.000

€ 21.490

BYD DOLPHIN από € 23.990

Το DOLPHIN συνεχίζει την επιτυχία του ως το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα*, με εξαιρετική αυτονομία έως 559 χλμ. στην πόλη, χώρους για μία οικογένεια και κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.

Έκδοση

Χωρητικότητα μπαταρίας

Ισχύς (kW/PS)

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

Electric Bonus

Επιδότηση ΚΗ3

Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Design

60,4 kWh

150 / 204

€ 28.990

€ 2.000

€ 3.000

€ 23.990

BYD ATTO 2 από € 24.490

Το ολοκαίνουργιο ATTO 2 φέρνει τη σχεδίαση και την τεχνολογία της BYD στη δημοφιλή κατηγορία B-SUV, με κορυφαίο εξοπλισμό και πλούσια στάνταρ τεχνολογία σε διαμόρφωση με μπαταρία 45,1 kWh και κινητήρα 177 ίππων.

Έκδοση

Χωρητικότητα μπαταρίας

Ισχύς (kW/PS)

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

Electric Bonus

Επιδότηση ΚΗ3

Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Active

45,1 kWh

130 / 177

€ 29.990

€ 2.500

€ 3.000

€ 24.490

Boost

45,1 kWh

130 / 177

€ 31.990

€ 3.500

€ 3.000

€ 25.490

ΝΕΟ BYD ATTO 3 από € 28.990

Το best-seller ATTO 3 MY25 ενισχύεται στα σημεία και είναι διαθέσιμο με αυξημένο ELECTRIC BONUS και πλουσιότερο εξοπλισμό, παραμένοντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία των C-SUV.

Έκδοση

Χωρητικότητα μπαταρίας

Ισχύς (kW/PS)

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

Electric Bonus

Επιδότηση ΚΗ3

Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Comfort 2025

60,4 kWh

150 / 204

€ 37.990

€ 6.000

€ 3.000

€ 28.990

Design 2025

60,4 kWh

150 / 204

€ 39.990

€ 6.000

€ 3.000

€ 30.990

BYD SEAL από € 39.990

Το SEAL υιοθετεί κορυφαία τεχνολογία CTB (Cell-to-Body), κινητήρες με ισχύ έως 530 PS και εκρηκτικές επιδόσεις, συνδυάζοντας δυναμισμό και πολυτέλεια.

Έκδοση

Χωρητικότητα μπαταρίας

Ισχύς (kW/PS)

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

Electric Bonus

Επιδότηση ΚΗ3

Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Design RWD

82,5 kWh

230 / 313

€ 47.990

€ 5.000

€ 3.000

€ 39.990

Excellence AWD

82,5 kWh

390 / 530

€ 50.990

€ 3.500

€ 3.000

€ 44.490

BYD SEAL U από € 34.500

Το SEAL U θέτει νέα στάνταρ στην κατηγορία D-SUV με πολυτελή καμπίνα, κορυφαία Blade Battery σε δύο εκδόσεις χωρητικότητας (71,8 & 87 kWh) και ισχύ 218 ίππων.

Έκδοση

Χωρητικότητα μπαταρίας

Ισχύς (kW/PS)

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

Electric Bonus

Επιδότηση ΚΗ3

Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Comfort

71,8 kWh

160 / 218

€ 45.500

€ 8.000

€ 3.000

€ 34.500

Design

87 kWh

160 / 218

€ 48.990

€ 9.000

€ 3.000

€ 36.990

BYD SEALION 7 από € 43.990

Το SEALION 7 αντιπροσωπεύει τη σπορ πλευρά της BYD στην κατηγορία των SUV με τεχνολογία iTAC στην ανάρτηση, Blade Battery σε εκδόσεις με 82,5 & 91,3 kWh, Cell to Body δομή και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτ.

Έκδοση

Χωρητικότητα μπαταρίας

Ισχύς (kW/PS)

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

Electric Bonus

Επιδότηση ΚΗ3

Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3

Comfort RWD

82,5 kWh

230 / 313

€ 49.990

€ 3.000

€ 3.000

€ 43.990

Design AWD

82,5 kWh

390 / 532

€ 52.990

€ 3.000

€ 3.000

€ 46.990

Excellence AWD

91,3 kWh

390 / 532

€ 56.490

€ 4.500

€ 3.000

€ 48.990

Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύονται με πλήρη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία, καθώς και εγγύηση 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.

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