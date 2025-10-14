Νέες τιμές BYD με συνολικό όφελος έως €13.500

Με την ενίσχυση της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος» και την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου (όφελος €1.500) οι υποψήφιοι αγοραστές απολαμβάνουν συνολικό όφελος έως €13.500***, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.
BYD DOLPHIN SURF από € 17.290
Το νέο BYD DOLPHIN SURF, το «World Urban Car of the Year», εισάγει την τεχνολογία BYD στην πιο προσιτή της μορφή, συνδυάζοντας ευελιξία, πλούσιο εξοπλισμό και την ασφάλεια της επαναστατικής Blade Battery.
|
Έκδοση
|
Χωρητικότητα μπαταρίας
|
Ισχύς (kW/PS)
|
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή
|
Electric Bonus
|
Επιδότηση ΚΗ3
|
Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
|
Active
|
30 kWh
|
65 / 89
|
€ 20.790
|
€ 500
|
€ 3.000
|
€ 17.290
|
Boost
|
43,2 kWh
|
65 / 89
|
€ 23.790
|
€ 800
|
€ 3.000
|
€ 19.990
|
Comfort
|
43,2 kWh
|
115 / 157
|
€ 25.990
|
€ 1.500
|
€ 3.000
|
€ 21.490
BYD DOLPHIN από € 23.990
Το DOLPHIN συνεχίζει την επιτυχία του ως το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα*, με εξαιρετική αυτονομία έως 559 χλμ. στην πόλη, χώρους για μία οικογένεια και κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.
|
Έκδοση
|
Χωρητικότητα μπαταρίας
|
Ισχύς (kW/PS)
|
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή
|
Electric Bonus
|
Επιδότηση ΚΗ3
|
Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
|
Design
|
60,4 kWh
|
150 / 204
|
€ 28.990
|
€ 2.000
|
€ 3.000
|
€ 23.990
BYD ATTO 2 από € 24.490
Το ολοκαίνουργιο ATTO 2 φέρνει τη σχεδίαση και την τεχνολογία της BYD στη δημοφιλή κατηγορία B-SUV, με κορυφαίο εξοπλισμό και πλούσια στάνταρ τεχνολογία σε διαμόρφωση με μπαταρία 45,1 kWh και κινητήρα 177 ίππων.
|
Έκδοση
|
Χωρητικότητα μπαταρίας
|
Ισχύς (kW/PS)
|
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή
|
Electric Bonus
|
Επιδότηση ΚΗ3
|
Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
|
Active
|
45,1 kWh
|
130 / 177
|
€ 29.990
|
€ 2.500
|
€ 3.000
|
€ 24.490
|
Boost
|
45,1 kWh
|
130 / 177
|
€ 31.990
|
€ 3.500
|
€ 3.000
|
€ 25.490
ΝΕΟ BYD ATTO 3 από € 28.990
Το best-seller ATTO 3 MY25 ενισχύεται στα σημεία και είναι διαθέσιμο με αυξημένο ELECTRIC BONUS και πλουσιότερο εξοπλισμό, παραμένοντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία των C-SUV.
|
Έκδοση
|
Χωρητικότητα μπαταρίας
|
Ισχύς (kW/PS)
|
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή
|
Electric Bonus
|
Επιδότηση ΚΗ3
|
Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
|
Comfort 2025
|
60,4 kWh
|
150 / 204
|
€ 37.990
|
€ 6.000
|
€ 3.000
|
€ 28.990
|
Design 2025
|
60,4 kWh
|
150 / 204
|
€ 39.990
|
€ 6.000
|
€ 3.000
|
€ 30.990
BYD SEAL από € 39.990
Το SEAL υιοθετεί κορυφαία τεχνολογία CTB (Cell-to-Body), κινητήρες με ισχύ έως 530 PS και εκρηκτικές επιδόσεις, συνδυάζοντας δυναμισμό και πολυτέλεια.
|
Έκδοση
|
Χωρητικότητα μπαταρίας
|
Ισχύς (kW/PS)
|
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή
|
Electric Bonus
|
Επιδότηση ΚΗ3
|
Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
|
Design RWD
|
82,5 kWh
|
230 / 313
|
€ 47.990
|
€ 5.000
|
€ 3.000
|
€ 39.990
|
Excellence AWD
|
82,5 kWh
|
390 / 530
|
€ 50.990
|
€ 3.500
|
€ 3.000
|
€ 44.490
BYD SEAL U από € 34.500
Το SEAL U θέτει νέα στάνταρ στην κατηγορία D-SUV με πολυτελή καμπίνα, κορυφαία Blade Battery σε δύο εκδόσεις χωρητικότητας (71,8 & 87 kWh) και ισχύ 218 ίππων.
|
Έκδοση
|
Χωρητικότητα μπαταρίας
|
Ισχύς (kW/PS)
|
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή
|
Electric Bonus
|
Επιδότηση ΚΗ3
|
Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
|
Comfort
|
71,8 kWh
|
160 / 218
|
€ 45.500
|
€ 8.000
|
€ 3.000
|
€ 34.500
|
Design
|
87 kWh
|
160 / 218
|
€ 48.990
|
€ 9.000
|
€ 3.000
|
€ 36.990
BYD SEALION 7 από € 43.990
Το SEALION 7 αντιπροσωπεύει τη σπορ πλευρά της BYD στην κατηγορία των SUV με τεχνολογία iTAC στην ανάρτηση, Blade Battery σε εκδόσεις με 82,5 & 91,3 kWh, Cell to Body δομή και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτ.
|
Έκδοση
|
Χωρητικότητα μπαταρίας
|
Ισχύς (kW/PS)
|
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή
|
Electric Bonus
|
Επιδότηση ΚΗ3
|
Λιανική Τιμή με EB & ΚΗ3
|
Comfort RWD
|
82,5 kWh
|
230 / 313
|
€ 49.990
|
€ 3.000
|
€ 3.000
|
€ 43.990
|
Design AWD
|
82,5 kWh
|
390 / 532
|
€ 52.990
|
€ 3.000
|
€ 3.000
|
€ 46.990
|
Excellence AWD
|
91,3 kWh
|
390 / 532
|
€ 56.490
|
€ 4.500
|
€ 3.000
|
€ 48.990
Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύονται με πλήρη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία, καθώς και εγγύηση 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.