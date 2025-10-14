Ο εμπορικός πόλεμος αναζωπυρώνεται: ΗΠΑ και Κίνα σε σύγκρουση, η Ευρώπη στη μέση

Μόλις φαινόταν πως τα πράγματα άρχιζαν να ηρεμούν στο παγκόσμιο εμπόριο, βρισκόμαστε ξανά εν μέσω μιας αναζωπυρωμένης αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με την ΕΕ για ακόμη μία φορά παγιδευμένη στη μέση.

Όπως μας υπενθυμίζει το Bloomberg, όλα ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, όταν η Κίνα ανακοίνωσε ευρείς νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών — ακόμη και προϊόντων που περιέχουν μικρά ίχνη αυτών — καθώς και άλλων κρίσιμων υλικών. Η κίνηση ήρθε καθώς οι αξιωματούχοι στο Πεκίνο προετοιμάζονται για μια υψηλών διακυβεύσεων συνάντηση αυτόν τον μήνα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ.

Η εξέλιξη αυτή έχει αφήσει επιχειρήσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των ημιαγωγών — συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής ASML — να προσπαθούν απεγνωσμένα να διαχειριστούν την προοπτική καθυστερήσεων εβδομάδων σε κρίσιμες αποστολές.

Ο Τραμπ απείλησε την περασμένη εβδομάδα να επιβάλει επιπλέον δασμούς 100% στην Κίνα, καθώς και ελέγχους εξαγωγών σε «κάθε κρίσιμο λογισμικό» από την 1η Νοεμβρίου. Η τελευταία κινεζική αντίποινα, που ανακοινώθηκαν σήμερα, προκαλούν πτώση στα χρηματιστήρια.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα τώρα στην Ευρώπη και στο τι είδους απάντηση θα μπορέσει να δώσει.

Ο Μίχαλ Μπαράνοβσκι, υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας της Πολωνίας, δήλωσε στον συνάδελφό μου Χόρχε Βαλέρο ότι οι περιορισμοί της Κίνας συνιστούν ένα «χειρότερο δυνατό σενάριο», καθώς «οπλοποιούν» την εξάρτηση της Ευρώπης από τις σπάνιες γαίες.

Άλλοι, σε συνάντηση εμπορικών αξιωματούχων στο Χόρσενς της Δανίας, ζήτησαν μια ισχυρή απάντηση.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ομάδα των Επτά (G7) θα πρέπει να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει σύντομα μια τηλεδιάσκεψη για συντονισμό, ενώ σκοπεύει επίσης να επιδιώξει επικοινωνία με τους Κινέζους ομολόγους του την επόμενη εβδομάδα.

Αν και η ΕΕ πιθανότατα δεν θα φτάσει στο σημείο να επιβάλει δασμούς ως αντίποινα, ήδη σχεδιάζει να θεσπίσει νέες δικλίδες ασφαλείας για τις κινεζικές επενδύσεις στην ήπειρο, στο πλαίσιο ενός πακέτου προτάσεων για την προστασία της βιομηχανίας και του αυτοκινητοβιομηχανικού της τομέα αργότερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με την τελευταία μας αναφορά.

Τα μέτρα που εξετάζονται θα μπορούσαν να υποχρεώσουν κινεζικές εταιρείες να μεταφέρουν τεχνολογία σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εφόσον θέλουν να δραστηριοποιηθούν τοπικά, καθώς και να περιλαμβάνουν νέες απαιτήσεις για χρήση εγχώριας εργασίας και πόρων, σύμφωνα με πηγές.

Τέτοιοι περιορισμοί θα σηματοδοτούσαν μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ αντιμετωπίζει τις κινεζικές επενδύσεις — και θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών.