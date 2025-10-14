ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο εμπορικός πόλεμος αναζωπυρώνεται: ΗΠΑ και Κίνα σε σύγκρουση, η Ευρώπη στη μέση
Ειδήσεις
16:21 - 14 Οκτ 2025

Ο εμπορικός πόλεμος αναζωπυρώνεται: ΗΠΑ και Κίνα σε σύγκρουση, η Ευρώπη στη μέση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μόλις φαινόταν πως τα πράγματα άρχιζαν να ηρεμούν στο παγκόσμιο εμπόριο, βρισκόμαστε ξανά εν μέσω μιας αναζωπυρωμένης αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με την ΕΕ για ακόμη μία φορά παγιδευμένη στη μέση.

Όπως μας υπενθυμίζει το Bloomberg, όλα ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, όταν η Κίνα ανακοίνωσε ευρείς νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών — ακόμη και προϊόντων που περιέχουν μικρά ίχνη αυτών — καθώς και άλλων κρίσιμων υλικών. Η κίνηση ήρθε καθώς οι αξιωματούχοι στο Πεκίνο προετοιμάζονται για μια υψηλών διακυβεύσεων συνάντηση αυτόν τον μήνα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου ομολόγου του, Σι Τζινπίνγκ.

Η εξέλιξη αυτή έχει αφήσει επιχειρήσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των ημιαγωγών — συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής ASML — να προσπαθούν απεγνωσμένα να διαχειριστούν την προοπτική καθυστερήσεων εβδομάδων σε κρίσιμες αποστολές.

Ο Τραμπ απείλησε την περασμένη εβδομάδα να επιβάλει επιπλέον δασμούς 100% στην Κίνα, καθώς και ελέγχους εξαγωγών σε «κάθε κρίσιμο λογισμικό» από την 1η Νοεμβρίου. Η τελευταία κινεζική αντίποινα, που ανακοινώθηκαν σήμερα, προκαλούν πτώση στα χρηματιστήρια.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα τώρα στην Ευρώπη και στο τι είδους απάντηση θα μπορέσει να δώσει.

Ο Μίχαλ Μπαράνοβσκι, υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας της Πολωνίας, δήλωσε στον συνάδελφό μου Χόρχε Βαλέρο ότι οι περιορισμοί της Κίνας συνιστούν ένα «χειρότερο δυνατό σενάριο», καθώς «οπλοποιούν» την εξάρτηση της Ευρώπης από τις σπάνιες γαίες.

Άλλοι, σε συνάντηση εμπορικών αξιωματούχων στο Χόρσενς της Δανίας, ζήτησαν μια ισχυρή απάντηση.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ομάδα των Επτά (G7) θα πρέπει να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει σύντομα μια τηλεδιάσκεψη για συντονισμό, ενώ σκοπεύει επίσης να επιδιώξει επικοινωνία με τους Κινέζους ομολόγους του την επόμενη εβδομάδα.

Αν και η ΕΕ πιθανότατα δεν θα φτάσει στο σημείο να επιβάλει δασμούς ως αντίποινα, ήδη σχεδιάζει να θεσπίσει νέες δικλίδες ασφαλείας για τις κινεζικές επενδύσεις στην ήπειρο, στο πλαίσιο ενός πακέτου προτάσεων για την προστασία της βιομηχανίας και του αυτοκινητοβιομηχανικού της τομέα αργότερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με την τελευταία μας αναφορά.

Τα μέτρα που εξετάζονται θα μπορούσαν να υποχρεώσουν κινεζικές εταιρείες να μεταφέρουν τεχνολογία σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εφόσον θέλουν να δραστηριοποιηθούν τοπικά, καθώς και να περιλαμβάνουν νέες απαιτήσεις για χρήση εγχώριας εργασίας και πόρων, σύμφωνα με πηγές.

Τέτοιοι περιορισμοί θα σηματοδοτούσαν μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ αντιμετωπίζει τις κινεζικές επενδύσεις — και θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2025 - 16:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύγκρουση ΕΕ με αεροπορικές για αποζημιώσεις και χειραποσκευές
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Σύγκρουση ΕΕ με αεροπορικές για αποζημιώσεις και χειραποσκευές

Νέες τιμές BYD με συνολικό όφελος έως €13.500
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέες τιμές BYD με συνολικό όφελος έως €13.500

Πιερρακάκης: Πάνω από €300 το μήνα οι αυξήσεις στα Σώματα Ασφαλείας μέσα σε μια τριετία
Οικονομία

Πιερρακάκης: Πάνω από €300 το μήνα οι αυξήσεις στα Σώματα Ασφαλείας μέσα σε μια τριετία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις
Ειδήσεις

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο
Οικονομία

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ