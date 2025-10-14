Συνελήφθη 22χρονος συνεργός για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Συνελήφθη σήμερα το πρωί (14/10) ένας 22χρονος άνδρας ως συνεργός στο διπλό φονικό που σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ο νεαρός προσήλθε αυτοβούλως στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προκειμένου να παραδοθεί στις Αρχές. Αρχικά, υπήρξαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι επρόκειτο για συγγενή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, δεν υφίσταται συγγενική σχέση.

Ο 22χρονος φέρεται να επέβαινε στη μηχανή του φυσικού αυτουργού της δολοφονίας και να κατονόμασε στους αστυνομικούς τον βασικό δράστη, ο οποίος είναι επίσης 22 ετών και αναζητείται.

Μετά την προσαγωγή του, ο νεαρός ανακρίθηκε και στη συνέχεια συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στην υπόθεση και τρίτο άτομο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του φυσικού αυτουργού συνεχίζονται.