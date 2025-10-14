ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,4% των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,7% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 - Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με το μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023- Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 3,5% έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Ανάλυση ετήσιων μεταβολών
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,4%, το μήνα Αύγουστο 2025,σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, οφείλεται:
- Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 4,2%.
- Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,2%.
Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,7%, το μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, οφείλεται:
- Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,0%.
- Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%.