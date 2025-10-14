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ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,4% των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
16:25 - 14 Οκτ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,4% των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Μείωση 2,4% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,7% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 - Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με το μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023- Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 3,5% έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

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Ανάλυση ετήσιων μεταβολών

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,4%, το μήνα Αύγουστο 2025,σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, οφείλεται:

  • Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 4,2%.
  • Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,2%.

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Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,7%, το μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, οφείλεται:

  • Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,0%.
  • Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%.

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