Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών μεταφέρθηκε από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (25/10) η σορός του Διονύση Σαββόπουλου, όπου και θα παραμείνει έως τις 12 για το κοινό.

Μία ώρα αργότερα – στις 13:00 – θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στον Μητροπολιτικό ναό Αθηνών και στη συνέχεια η ταφή του σπουδαίου τραγουδοποιού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η κηδεία του θα γίνει δημοσία δαπάνη.

Επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν καλλιτέχνες και φίλοι του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου επιθυμεί τα χρήματα να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

Λόγω της κηδεία θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας τους από τις 06:00 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις συγκεκριμένες οδούς κατά το χρονικό αυτό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.