Πύργος Ηλείας: Δέντρο έπεσε σε τρένο προς Κατάκολο, τραυματίστηκε ο μηχανοδηγός

Μεγάλο πεύκο έπεσε πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, κατά τη διέλευση τρένου από το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο – Ολυμπία, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, λίγο μετά τις 8 και 10 το πρωί σημειώθηκε το σιδηροδρομικό ατύχημα και μέσα στο τρένο υπήρχε και άλλη μία εργαζόμενη αλλά όχι επιβάτες.

Το δέντρο χτύπησε τη δεξιά πλευρά του τρένου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο μηχανοδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο του Πύργου για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες της ΠΥ Πύργου και η Πολιτική Προστασια του δήμου Πύργου για την απομάκρυνση το Μεγάλο πεύκο κατέρρευσε πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού κατά τη διέλευση συρμού στη γραμμή Πύργος – Κατάκολο – Ολυμπία, στο ύψος της περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:10 το πρωί. Μέσα στο τρένο επέβαιναν δύο εργαζόμενοι της εταιρείας, χωρίς την παρουσία επιβατών.

Το δέντρο προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του συρμού, προκαλώντας τραυματισμό στον μηχανοδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου καθώς και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, προκειμένου να απομακρύνουν τον κορμό του δέντρου και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.υ κορμού.