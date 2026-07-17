Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

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Ακινητοποιημένη παρέμεινε το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου αμαξοστοιχία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Σέρρες, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η αμαξοστοιχία 1634 ακινητοποιήθηκε στις 16:29 στον Σταθμό Μουριών, ενώ σε αυτήν επέβαιναν συνολικά 61 επιβάτες.

Η Hellenic Train προχώρησε στην άμεση λήψη μέτρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, αντικαθιστώντας το συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομής με λεωφορεία.

Ειδικότερα, το δρομολόγιο 1634 Θεσσαλονίκη – Σέρρες θα συνεχιστεί με λεωφορεία της εταιρείας στο τμήμα Μουριές – Σέρρες, χωρίς ενδιάμενες στάσεις στους σταθμούς Στρυμώνα και Σκοτούσα.

Παράλληλα, το αντίστροφο δρομολόγιο 1635 Σέρρες – Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με λεωφορεία της Hellenic Train, χωρίς στάσεις στους σταθμούς:

Σκοτούσα

Στρυμώνας

Δοϊράνη

Χέρσο

Μεταλλικός

Πεδινό

Γαλλικός

Νέα Φιλαδέλφεια

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διερευνά τα αίτια της τεχνικής βλάβης, ενώ ευχαρίστησε τους επιβάτες για την κατανόηση και την υπομονή τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας των δρομολογίων.