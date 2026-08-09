Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα (9/8), σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκι του Πύργου Ηλείας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Πιο αναλυτικά, στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δύο ομάδων πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 10 πυροσβεστικών οχημάτων.

Σημαντική είναι και η συμβολή των εναέριων μέσων, καθώς στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Πύργου.

Σημειώνεται ότι η Ηλεία βρίσκεται σήμερα σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς περιλαμβάνεται στην κατηγορία κινδύνου 3.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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