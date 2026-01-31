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Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών
Ειδήσεις
17:49 - 31 Ιαν 2026

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών

Reporter.gr Newsroom
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Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 22, 27, 36 και 49 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

Μετά από μια μακροχρόνια έρευνα και τη χρήση τεχνικών μέσων όπως drones και μικροκάμερες, αποκαλύφθηκε ότι οι συλληφθέντες είχαν οργανώσει εγκληματική ομάδα με συγκεκριμένους ρόλους και συνεχόμενη δράση από τον Σεπτέμβριο του 2025, με σκοπό την διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Κεντρικό σημείο της δραστηριότητάς τους ήταν η δημιουργία σημείου πώλησης ναρκωτικών κοντά στις φοιτητικές εστίες και σε πάρκο με δέντρα, για να δυσχεραίνουν την αναγνώριση της παράνομης δραστηριότητας από τις Αρχές.

Η αστυνομία ανέφερε ότι αρχηγός της οργάνωσης ήταν ο 27χρονος, ο οποίος επισκεπτόταν συχνά το σημείο πώλησης για να εποπτεύει τις πωλήσεις, να ελέγχει το απόθεμα και να παραλαμβάνει τα έσοδα από τις διακινούμενες ουσίες. Παράλληλα, αυτός προμήθευε τον 49χρονο με τις ναρκωτικές ουσίες. Ο 36χρονος και ο 22χρονος είχαν καθήκοντα όπως ο διαχωρισμός των ναρκωτικών και η διάθεσή τους στον 49χρονο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συγκέντρωναν τα κέρδη από τις πωλήσεις, κατόπιν εντολής του 27χρονου.

Ο 49χρονος είχε τον αποκλειστικό ρόλο του πωλητή, μένοντας καθημερινά στο σημείο διακίνησης των ναρκωτικών και παραδίδοντας τα έσοδα από τις πωλήσεις στα άλλα μέλη της οργάνωσης. Για να εξακριβώσουν τη δράση της, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν έναν αστυνομικό που υποδύθηκε τον πελάτη, ο οποίος προσέγγισε τον 49χρονο και του αγόρασε μικροποσότητα κάνναβης αντί 10 ευρώ.

Από τις έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κιλά και 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 24,5 γραμμάρια κοκαΐνης, 24.595 ευρώ, 8 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί υπολογιστές και μια μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δράση.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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