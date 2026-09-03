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ΕΛΑΣ: Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό πρόγραμμα για αξιολόγηση κόστους
Πολιτική
15:55 - 03 Σεπ 2026

ΕΛΑΣ: Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό πρόγραμμα για αξιολόγηση κόστους

Reporter.gr Newsroom
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Για προπαγάνδα περί «δήθεν ακοστολόγητων μέτρων» κατηγορεί η ΕΛΑΣ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τη ΝΔ, υποστηρίζοντας πως «προκειμένου να στηρίξουν την προειλημμένη απόφασή τους, επιστρατεύουν κάθε πιθανή αλχημεία που θα έκανε ακόμη και τους πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών να γελάνε ασταμάτητα».  

«Άλλωστε, είναι γνωστό, όταν η πραγματικότητα δεν τους βολεύει, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα», σχολιάζουν ακόμη από τη Λεωφόρο Αμαλίας, ανακοινώνοντας πως την ερχόμενη Δευτέρα, «επειδή οι πολίτες που μας παρακολουθούν δεν έχουν και δεν οφείλουν να έχουν γνώσεις οικονομικών, και προκειμένου να τελειώνει μια και καλή αυτή η άχαρη συζήτηση», η ΕΛΑΣ θα αποστείλει το οικονομικό της πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, «ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του».

«Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημα μας, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης να μην κρυφτεί δια παντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

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