Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 29,1% – Στο 15,5% η ΕΛΑΣ, στο 13,2% το ΠΑΣΟΚ

Πρώτη σε μία ακόμη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political εμφανίζεται η ΝΔ με αυξημένο ποσοστό και απόσταση 13,6 μονάδων από την ΕΛΑΣ που έρχεται δεύτερη.

Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ έχει ποσοστό 29,1%, η ΕΛΑΣ 15,5%, το ΠΑΣΟΚ 13,2%, η Ελληνική Λύση 9,4%, το ΚΚΕ 7%, η Ελπίδα 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νίκη 0,7%, η Νέα Αριστερά 0,5% και 5,2% «άλλο».

Στο ερώτημα, δε, «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η Νέα Δημοκρατία διατηρεί επίσης πρωτιά με ποσοστό 26,3%, και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ με 11,9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,5%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,4%, άλλο απαντά το 4,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 11%.

Παράλληλα στο ερώτημα «τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές;», το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 12% άλλο και το 2% ΔΞ/ΔΑ.

Στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», το 5% απαντά πολύ, το 7% αρκετά, το 9% λίγο, το 78% καθόλου και το 1% «Δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;», το 80% απαντά «λίγο/καθόλου», το 15% «πολύ/αρκετά» και το 5% ΔΞ/ΔΑ ενώ οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν τι θα είχε στόχο η ψήφος τους αν γίνονταν σήμερα εκλογές, με το 28% απαντά να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά, το 27% να ενισχύσει την αντιπολίτευση, το 24% να επιβραβεύσει την κυβέρνηση, το 18% να περιορίσει τη δύναμη της κυβέρνησης και το 3% ΔΞ/ΔΑ.

Ενδιαφέρουσα είναι και η απάντηση στο ερώτημα τι θα εξέφραζε η ψήφος των πολιτών αν γίνονταν σήμερα εκλογές, με τους περισσότερους (28%) να απαντούν πως θα εξέφραζε διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά ή θα επιχειρούσαν να ενισχύσουν την αντιπολίτευση (27%). Σε μικρή απόσταση βρίσκονται και όσοι θα επιβράβευαν την κυβέρνηση (24%), ενώ ακολουθούν όσοι θα ήθελαν να περιορίσουν τη δύναμη της κυβέρνησης (18%).

Στα ζητήματα, δε, που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη ΝΔ, οι πολίτες δίνουν προβάδισμα στην ακρίβεια / κόστος ζωής (27%), την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ (20%) και τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών (19%). Ακολουθεί με 10% ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών και με 9% το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Στο top 3 προβλημάτων που απαιτούν λύση από την επόμενη κυβέρνηση οι πολίτες βάζου: (α) ακρίβεια (23%), (β) διαφθορά (12%) και (γ) αύξηση μισθών – συντάξεων (11%), μαζί με την απονομή δικαιοσύνης (11%).

Παράλληλα, 3 στους 10 (32%) απαντούν πως σήμερα χρειάζεται αλλαγή προσώπων και όχι κομμάτων, ενώ το 29% υποστηρίζει ότι τα υπάρχοντα κόμματα μπορούν να δώσουν λύσεις, σε αντίθεση με το 21% που θεωρεί πως χρειάζονται νέα κόμματα.

Ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις και στο ερώτημα «ποιο χαρακτηριστικό λείπει από την πολιτική ηγεσία σήμερα;» με 4 στους 10 να απαντούν «η εντιμότητα» και το 22% «η επαφή με την κοινωνία», ενώ το 12% θεωρεί πως υπάρχει έλλειμμα αποτελεσματικότητας, το 11% έλλειμμα ειλικρίνειας και το 8% πως δεν υπάρχει όραμα.

Κατά το 32% των ερωτηθέντων, δε, το κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών στις επόμενες εκλογές θα είναι η απογοήτευση, ενώ το 23% απαντά πως θα είναι ιο θυμός και το 22% η ελπίδα.

Σημειώνεται πως η δημοσκόπηση διεξήχθη από τις 29 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου.