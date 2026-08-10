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Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου
Ειδήσεις
19:50 - 10 Αυγ 2026

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Reporter.gr Newsroom
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Η οικογένεια του Νίκου Καλογερόπουλου ανακοίνωσε ότι η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (12/8) στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η πολιτική του κηδεία, σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου.

Η οικογένεια απευθύνει, παράλληλα, έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων να ενισχύσουν το «Σπίτι του Ηθοποιού».

Ακολουθεί η ανακοίνωση της οικογένειας

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν Το Σπίτι του Ηθοποιού.

ALPHA BANK-IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 - Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».

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