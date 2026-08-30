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Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ
Ειδήσεις
22:43 - 30 Αυγ 2026

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Reporter.gr Newsroom
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Στις 9 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα στο Όσλο.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο στις 13:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 12:00 ώρα Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, η βασιλική οικογένεια συμμετέχει στις επιμνημόσυνες τελετές που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα προς τιμήν του εκλιπόντος μονάρχη.

Ο νέος βασιλιάς, Χάακον Η΄, παρέστη σε επιμνημόσυνη δέηση σε εκκλησία του Άσκερ, συνοδευόμενος από τα δύο παιδιά του, την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, καθώς και από τη βασίλισσα Σόνια, μητέρα του.

Απούσα ήταν η νέα βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, σύζυγος του Χάακον, για λόγους υγείας. Η ίδια έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα το καλοκαίρι και βρίσκεται ακόμη σε περίοδο ανάρρωσης, χρειάζεται επομένως να περιορίσει τις δραστηριότητές της. Σύμφωνα με τα Ανάκτορα, πάντως, αναμένεται να συμμετάσχει σε ορισμένες από τις επόμενες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά τον θάνατο του Χάραλντ.

Επιμνημόσυνες δεήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε πολλές ακόμη εκκλησίες σε ολόκληρη τη Νορβηγία. Στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο παρέστη και ο πρωθυπουργός της χώρας, Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Ο Χάακον Η΄, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του στον θρόνο, αναμένεται την Τρίτη να δώσει ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου τον προβλεπόμενο όρκο πίστης στο Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας. Η τελετή αναμένεται να μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση.

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